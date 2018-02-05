5 Yıl Hapis Cezasına Çarptırılan Samsung’un Varisi Lee Serbe

Samsung’un varisi olan 49 yaşındaki Lee Jae-young, Güney Kore devlet başkanı ile rüşvet skandalına imza atmasının ardından çarptırıldığı 5 yıl hapis cezasına itiraz ederek cezanın hafifletilmesini ve ertelenmesini sağladı.

Samsung’un geçen sene yaşadığı rüşvet skandalı sonucu tutuklanan şirketin varisi Lee Jae-young hakkında karar verildi. Savcıların en az 12 yıl hapis cezası beklediği Lee, temyiz mahkemesinin kararına göre 2.5 yıl ertelenmiş hapis cezasına çarptırıldı. Dünyanın en büyük şirketlerinden birinin başındaki isim olan Lee, Ağustos 2017’de rüşvet suçundan 5 yıl hapse mahkum edilmişti.

Bu karara itiraz eden Lee, davayı temyiz mahkemesine taşıdı. Başvuruyu ele alıp baştan inceleyen temyiz mahkemesi, bir önceki kararı tanımayarak 2.5 yıl tecilli hapis cezası uygun gördü. Bilmeyenleriniz için tecilli hapis cezası, sizin için uygun bir dönemde cezanızı çekebilmenizi sağlıyor.

Mahkemenin verdiği kararın ardından Lee serbest bırakıldı. Şu anda Samsung Yönetim Kurulu Başkan Yardımcılığı yapan Lee’nin ilerleyen günlerde neler yapacağı bilinmiyor. Lee, Samsung’da Yönetim Kurulu Başkanlığı(CEO) yapan babasının 2014’te kalp krizi geçirmesinin ardından şirketin kontrolünü eline almıştı.

Güney Kore Şaşkın

Güney Kore’nin ana gündeminde şu anda Lee’nin serbest bırakılması var. Savcıların 12 yıl hapis cezası beklediği Lee için böyle bir karar verilmesi ülke basınında geniş yankı buldu. Pek çok kişi Lee’yi içeriye sokan şeyin aynı zamanda onu kurtardığını da düşünüyor. Lee, Güney Kore’nin eski Devlet Başkanı Park Geun-hye’ye rüşvet verdiği gerekçesiyle hapse girmişti. Bakalım, ilerleyen günlerde Samsung yönetim kurulunda ne gibi değişiklikler olacak.