İnternette yayınlanan bir makaleye göre önümüzdeki 5 yıl içerisinde Facebook’a katılmak isteyenler ve kullananlar sağlığa zararlı uyarısıyla karşılaşacak.

Sosyal medya devi Facebook her geçen gün hızlı bir şekilde büyüyor ve reklam kaynakları üzerinden gelirlerini arttırmaya devam ediyor. Hatta Facebook ülkelerde yapılan seçimler üzerinde dahi büyük bir etki yaratabiliyor. Örnek olarak Amerika’daki başkanlık seçimlerinde Rus botlarının yarattığı etkiyi gösterebiliriz. Sosyal medya devi Facebook büyümeye devam ettikçe etkisi de artacak.

Geçtiğimiz günlerde ücretsiz internet teklifiyle Hindistan pazarına girmeye çalışan sosyal medya devi tüm taraflarca reddedildi. Facebook tarafından sunulacak ücretsiz internet yalnızca kendi sitesinde kullanılabilecekti. Facebook bu sayede Hindistan’daki birçok kullanıcıya erişerek reklam gelirini arttırmayı hedefliyordu. Ancak zararlı reklamlardan vatandaşlarını korumak isteyen hükümet yetkilileri Facebook’u reddetti.

Bunun yanı sıra sosyal medyanın yarattığı bağımlılık ve oluşan kamuoyunun özellikle genç bireyler üzerindeki etkileri olumsuz sonuçlar doğurabiliyor. Özellikle yasa dışı veya terör destekli içerikleri engelleme konusunda başarısız bir yol izleyen Facebook, henüz herkes tarafından kabul edilmemiş olsa da kullanıcılarına zarar veriyor. Facebook yasa dışı içeriği engelleyemiyorsa, kullanıcıları neleri görüntüledikleri ve okuduklarıyla ilgili bilgilendirmesi gerekiyor. Tabiki küçük çocuklara yapılan taciz hareketlerini ve paylaşılan pornografik içeriklerin beraberinde getirdiği zararları da unutmamak lazım.

İnternet çağının başlarında Microsoft’ta benzer sebeplerle suçlanıyordu, ancak kendisini yalnızca bir yazılım şirketi olarak gösterip içeriği tamamen serbest bıraktığı için zamanla bu suçlamalardan kurtuldu. Ancak Facebook bir sosyal medya platformu olduğu için işin içerisinden bu şekilde kurtulma gibi bir şansı bulunmuyor. İlerleyen dönemde artan tepkiyle birlikte Facebook’ta sağlığa zararlı uyarısının yer alması oldukça olası bir durum.