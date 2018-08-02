Valve'ın Yeni Oyunu Artifact'ın Çıkış Tarihi Belli Oldu

Counter Strike: Global Offensive sonrası hiçbir oyun yayınlamayan Valve, beş yıllık sessizliğini yepyeni bir kart oyunu ile bozuyor: Artifact.

İlk olarak 2017'nin başlarında duyurulan ve Dota 2'deki karakterlerle oynayacağımız kart oyunu Artifact'ın çıkış tarihi belli oldu. Buna göre oyun 28 Kasım tarihinde Steam üzerinden satışa sunulacak. Muadillerinin aksine Free2Play olmayacak olan oyunun satış fiyatı da ortaya çıktı.

Steam'in Türkiye için farklı fiyatlandırma politikaları olduğunu bildiğimiz için açıklanan fiyat bizim için çok da bir şey ifade etmiyor. Buna karşın 20 dolar olarak açıklanan satış fiyatı, bizde 80 TL civarında olacağı anlamına gelebilir. Oyun Windows platformunun yanı sıra, Linux ve MacOS gibi Steam'in var olduğu diğer platformlarda da satışa çıkacak.

Mana sistemi, özel güçler, nadir ve efsane kartlar... Hearthstone ve Legends gibi rakiplerine oldukça benzeyen özellikler barındırsa da Artifact'ın en büyük değişikliği 3 ayrı oyun alanında kapışılacak olması. Oyunla ilgili daha önce yayınlanan oynanış videosunu sizlerle paylaşarak haberimizi noktalayalım.