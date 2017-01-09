50 Bin TL’nin Altında Satın Alabileceğiniz En Uygun Sıfır Otomobiller!

2016’nın Kasım ayında yeni ÖTV sistemi belli olmuş, arabaların ülkeye giriş fiyatından KDV’sine kadar yapılması gereken tüm ödemeler açığa çıkmıştı. Doların da başını alıp yürümesinin ardından araba sahibi olmak isteyen birçok kişinin gözü korkmuştu (ben de dahil olmak üzere). Biz de dünyalar kadar para bayılmadan, 50 bin TL’nin altında alabileceğiniz en uygun sıfır otomobillerden bazılarını sizler için sıraladık. Belki de bu vesileyle hayırlı bir işe imza atmış oluruz :)
Ford Fiesta 1.2L 82PS (114 Nm): 49.285 TL
Hyundai i20 1.2 MPI JUMP: 48.600 TL
Hyundai Yeni i10 1.0 D-CVVT JUMP: 41.100 TL
Opel Corsa 5 Kapı 1.2 70 HP MT-5 Essentia: 48.581 TL
Nissan Micra 1.2: 45.815 TL
Renault Clio Joy 1.2 75 bg: 49.200 TL
Volkswagen Polo 1.0 75 PS Manuel: 46.700 TL
Toyota Yaris 1.0 Life: 45.500 TL
Fiat Linea Pop 1.4 77Hp: 47.970 TL
Fiat Panda Pop 1.2 69Hp: 42.960 TL
Fiat Fiorino Combi 1.3 Mjet 75 HP Combi Pop: 49.970 TL
Dacia Sandero Stepway Turbo 90 bg: 48.600 TL
Dacia Dokker Van Ambiance 1.5 dCi 75 bg: 40.100 TL
Yorumlar