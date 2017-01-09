50 Bin TL’nin Altında Satın Alabileceğiniz En Uygun Sıfır Otomobiller!

ÖTV’ye yapılan düzenlemeden sonra 50 bin TL’nin altında alabileceğiniz en uygun sıfır otomobillerin listesini hazırladık.

2016’nın Kasım ayında yeni ÖTV sistemi belli olmuş, arabaların ülkeye giriş fiyatından KDV’sine kadar yapılması gereken tüm ödemeler açığa çıkmıştı. Doların da başını alıp yürümesinin ardından araba sahibi olmak isteyen birçok kişinin gözü korkmuştu (ben de dahil olmak üzere). Biz de dünyalar kadar para bayılmadan, 50 bin TL’nin altında alabileceğiniz en uygun sıfır otomobillerden bazılarını sizler için sıraladık. Belki de bu vesileyle hayırlı bir işe imza atmış oluruz :)

Ford Fiesta 1.2L 82PS (114 Nm): 49.285 TL

Hyundai i20 1.2 MPI JUMP: 48.600 TL

Hyundai Yeni i10 1.0 D-CVVT JUMP: 41.100 TL

Opel Corsa 5 Kapı 1.2 70 HP MT-5 Essentia: 48.581 TL

Nissan Micra 1.2: 45.815 TL

Renault Clio Joy 1.2 75 bg: 49.200 TL

Volkswagen Polo 1.0 75 PS Manuel: 46.700 TL

Toyota Yaris 1.0 Life: 45.500 TL

Fiat Linea Pop 1.4 77Hp: 47.970 TL

Fiat Panda Pop 1.2 69Hp: 42.960 TL

Fiat Fiorino Combi 1.3 Mjet 75 HP Combi Pop: 49.970 TL

Dacia Sandero Stepway Turbo 90 bg: 48.600 TL

Dacia Dokker Van Ambiance 1.5 dCi 75 bg: 40.100 TL