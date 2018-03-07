Bad Packets Report'tan güvenlik araştırmacısı Troy Mursch'e göre kripto madenciliği üzerine kötü amaçlı yazılım salgını, günden güne şiddetini arttırıyor. Mursch, yaklaşık 50.000 WordPress sitesinin gizlice kripto korsanlığına bulaştığını düşünüyor.

Kaynak kodu arama motoru PublicWWW sonuçlarına göre; kripto madencilik yazılımı barındıran sayfalar için web taraması yapan Mursch, bu kötü trendden etkilenen 48.953 web sitesi tespit etti.

Araştırma sonuçlarının en dikkat çeken kısmı ise Coinhive, hala en yaygın kötü amaçlı yazılım olarak %81 gibi korkutucu bir oran ile 40.000 web sitesine bulaşmış durumda. Mursch'un geçen sene Kasım ayında Coinhive'yi çalıştıran 30.000 web sitesi bulabildiğini de belirtmek gerekir ki bu da artışın ne denli korkutucu seviyelere geldiğinin bir göstergesi olmakta.

Geri kalan kısım için ise pastanın %19’unu Bad Packets Report, Crypto-Loot, CoinImp, Minr ve deepMiner gibi çeşitli Coinhive varyasonlarının kapladığı düşünülüyor. Araştırmalar, Crypto-Loot tarafından enfekte edilmiş 2.057 site, CoinImp tarafından enfekte edilmiş 4.119 site, Minr tarafından enfekte edilmiş 692 site ve deepMiner tarafından enfekte edilmiş 2.160 site bulunduğunu gözler önüne sunuyor.

Şubat ayında güvenlik araştırmacıları, hükümet ve kamu hizmeti ajansı portalları da dahil olmak üzere birçok meşru web sitesinin sessizce kripto kuyruk komut dizileri çalıştırdıklarını keşfetti. PasteBin sayfasında yapılan açıklamaya göre bu sitelerin bazıları halihazırda kripto-sahtekarlık yazılımlarını temizlemiş olsa da birçok site hala bu zararlı yazılımlarca etkilenmiş durumda.

PasteBin, özetle 'riskin farkında olun' diyerek, biz kullanıcıları dikkatli olmamız konusunda uyarıyor.