Ünlü rapçi ve aktör 50 Cent’in geçtiğimiz ay orta çıkan ve unutulan Bitcoin’lerle zengin olduğu haberi, dünya medyasında yankı uyandırdı. Ancak şirketlerine bağlı olarak incelenen resmi kayıtlar ve kendisinin itirafı sonucunda bu haberin yalan olduğu anlaşıldı.

Geçtiğimiz yıllarda çıkarttığı Animal Ambition isimli bir albümü internet üzerinden satışa koyan 50 Cent, ödeme seçenekleri arasına Bitcoin’i de koymuştu. Gel zaman git zaman şirketin bu işlem için açtığı Bitcoin cüzdanındaki miktar unutuldu ve geçtiğimiz ay 50 Cent’in sözlerine göre tekrar bulundu. Bu süre zarfında Bitcoin şaha kalktığından unutulan miktarın değeri 8 milyon doları buluyordu.

Dünya medyasında geniş yankı uyandıran açıklamayı ve olayı size aşağıdaki haberimizde sunmuştuk:

Olay üzerine satışın gerçekleştirildiği ve 50 Cent’e ait olan şirketin hesaplamaları mahkemelerce incelemeye alındı. Aslında Curtis James Jackson’ın (50 Cent) hiç bir zaman Bitcoin sahibi olmadığı ortaya çıktı ve konu hakkında şu açıklamayı yaptı::

"Markamı ilgilendiren tüm online işlemler, bağımsız olarak sahip olunan ve işletilen üçüncü parti bir şirket olan Central Nervous LLC tarafından gerçekleştirildi. Çevrim çi olarak gerçekleşen sınırlı sayıdaki Bitcoin işlemleri, şu andaki döviz kuruna göre eş zamanlı olarak ABD Doları'na dönüştürülmüştü"

200.000 satan Animal Ambition albümünün satış işlemlerine ilişkin bir e ekran görüntüsü paylaşan 50 Cent’in ödemeleri 5.5 ila 8.9 dolar arasında Dolar cinsinden aldığı ortaya çıktı.

BitPay cüzdanına albüm satışlarıyla geldiği söylenen 700 Bitcoin hakkında herhangi bir veri bulunmuyor. Albümün satıldığı dönemde Bitcoin’in 650 dolar civarında olduğunu düşünürsek, o günkü Bitcoin’in anında dolara dönüştürülmesi sonucunda sadece birkaç bin dolar Bitcoin geliri elde edildiğini söyleyebiliriz.

“Genelde hakkımda basına yansıyan haberlerin imajıma ve markama geri dönüşü olmayan zararlar vermemesi halinde itiraz etmiyorum. Söz konusu raporun da uygun olduğunu düşündüğüm için yayınladığım doğrudur. Sosyal medyada işlem yapmayı unuttuğumu bildirdiğim paylaşımlar yaptım, ancak asıl unuttuğum Bitcoin’lerin o zamanlarda dolara dönüştürülmüş olmasıydı.”

50 Cent, basını kandırmadığını ve unutkanlığından dolayı bu haberlerin yansıdığı söylese de sosyal medyada, istemediği bir algı oluşmuş durumda. Sizce 50 Cent bu haberleri bilinçli olarak yayınlatmış olabilir mi?