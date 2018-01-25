2014 yılında, yeni çıkarttığı Animal Ambition adındaki albümünün satış seçeneklerine Bitcoin’i de ekleyen 50 Cent, yıllarca hesaplarını kontrol etmedi. Çünkü insanların Bitcoin ile alışveriş yaptıklarını düşünmemişti. Yakın zamanda aklına geldiğinde aslında bir milyoner olduğunu öğrendi.

2017 yılının bize bıraktığı önemli tartışma konularından birisi de Bitcoin oldu. Neden yükseliyor, yükselmeye devam eder mi, geleceğin parası Bitcoin mi gibi sorular aklımızı kurcalarken, dünyanın farklı köşelerinde yeni milyonerler ortaya çıkmaya başladı. Aynı zamanda hüsran hikayelerine de tanık olduk.

Fakat halihazırda zengin olan ve Bitcoin sayesinde bu servetlerini katlayanlar da var. Açık bir şekilde bu kişilerin büyük çoğunluğu, ünlü oldukları için geleceği çok da belli olmayan Bitcoin konusuyla anılmak istemeyebilirler. Ancak Bitcoin, bir yatırım aracı haline gelemden önce, alışverişlerde kullanılabilen bir değişim aracıydı.

ABD’li Ünlü rap müzik sanatçısı ve aktör 50 Cent, şöyle bir tweet attı:

“Herkeste biraz Bitcoin var mı? Biliyorum sizi rahatsız ediyorum fakat üzgünüm. Bir çanta dolusu parayla geliyorum”

50 Cent, 2014 yılında piyasaya sürdüğü Animal Ambition isimli albümünün satış seçenekleri arasına Bitcoin’i de ekletmişti. O dönemde 1 BTC’nin değeri yaklaşık olarak 662 dolardı. Zamanla Bitcoin yükseldi, 50 Cent ise böyle bir seçenek eklediğini unuttu bile.

Eğer 50 Cent söz konusu Bitcoin bakiyesini Aralık 2017Enin sonlarında hatırlasaydı, günümüzden neredeyse iki kat daha fazla servete sahip olacaktı. O dönemden bu yana ciddi bir düşüş kaybeden Bitcoin, son 7 gündür 11.000 dolar seviyesinin biraz üzerinde seyrediyor. 50 Cent’in elindeki Bitcoinlerin değerinin güncel değere göre 8 ila 8.5 milyon dolar olduğu söyleniyor.

Elbette 50 Cent’in Bitcoin rezervi ile yaşadığı bu durumu ilginç kılan şey, unutkan bir insan olması. Yukarıda da söylediğimiz gibi, Bitcoin ile zengin olan pek çok insan var ve özellikle ünlü simalar bu konuda yavaş yavaş ortaya çıkacaklardır.