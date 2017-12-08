İngiliz inov-8 şirketi, Manchester Üniversitesi’ndeki bilim insanları ile birlikte dünyanın ilk grafen tabanlı ayakkabısını üretmeyi başardılar.

Grafen kelimesini daha önce hiç duymuş muydunuz? Duymadıysanız açıklayalım; grafen, karbon atomlarının iki boyutlu olarak bal peteği şeklinde oluşturduğu düzendir. 2010 yılında kendisini keşfeden Andre Geim ve Konstantin Novoselov’a Nobel Fizik Ödülü’nü kazandıran bu önemli yapı, radyoaktif atıkların temizlenmesinden bataryaların daha hızlı şarj edilmesine kadar pek çok alanda kullanılmaktadır.

İngiliz ayakkabı üreticisi inov-8, bu özel yapıyı yeni G-Serisi ayakkabılarının kauçuk tabanlarında kullandı. Peki bu özel geliştirilmiş ayakkabı tabanı ne mi kazandırıyor? %50 daha fazla güç, %50 daha fazla esneklik ve aşınmalara karşı %50 daha fazla direnç.

Manchester Üniversitesi’ndeki Ulusal Grafen Enstitüsü'ndeki bilim insanlarının yoğun araştırmalar sonucunda geliştirmeyi başardıkları yeni G-Serisi koşu ayakkabıları, sporculara yalnızca rahat rahat bir ayakkabı sunmakla kalmıyor, aynı zamanda daha yüksek zemin tutuşu vaat ediyor.

Peki bu neden önemli? Grafen ilk kez bir ayakkabı üretiminde kullanıldı ve inov-8, yeni ürünleri için oldukça iddialı. Şirket grafen tabanlı ilk ayakkabılarını 2018 yılında piyasaya sürmeyi planlıyor. Fakat ürünün sınırlı sayıda olması bekleniyor.