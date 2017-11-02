iPhone X için sayılı günler bitiyor ve dünyanın dört bir yanındaki Apple hayranları, muradına ermek için yarını bekliyor. Bu açığı iyi değerlendiren bir YouTube kanalı ise kurbanlarının aklından çıkmayacak bir şaka hazırladı.

İçerik üreticilerinin gündeminde popüler olan hangi konu varsa yer almak zorundadır. Yarın itibariyle satışa sunulacak olan iPhone X ise son haftalarda çok konuşuluyor. Tam nerede eski şakacılar derken, 50 insanı ip gibi kuyruğa dizen zekice kurgulanmış bu şakayı bekliyorduk.

Sahte bir Apple mağazasını konumlandırmak için en iyi yer neresidir? Camlardan yapılmış bir metro istasyonu girişi yeterli olur mu? İşte YouTube’un şakacı grubu Improve Everywhere ekibinin prodüksiyonu bu şekilde başladı:

New York’taki bir metro istasyonu, Apple’ın iPhone X satışları için seçtiği bir yer olarak tanıtıldı ve girişte bekleyen Apple çalışanları insanların ilgisini çekmeye başladılar. Apple için ikonlaşan camdan yapılmış Apple mağazalarına benzeyen istasyon girişi insanların aklını çelmeye ve sahte çalışanların söyledikleri onları inandırmaya başladı.

Hatta etrafta dolaşan bazı masum insanlar Apple’ın böyle ilginç bir mağaza açma girişimini değerlendirmeye başladılar. Etraftaki hareketlenmeyi gören insanlardan bazıları, metro asansöründen yukarıya çıkan ve elinde Apple ambalajları olan insanlar gördüler.

Altlarında gerçekten bir Apple mağazası olduğuna inanan insanlar, sıraya doğru yönelmeye başladılar. Çalışanlar sıraya girecek herkes için yeterli sayıda stokları olduğunu telkin etmeye başladılar.

Zamanla büyük bir şakaya kurban gittiğini anlayan insanların tepkileri ise görülmeye değer. Bu eğlenceli anların tümünü aşağıdaki videodan izleyebilirsiniz: