50 TL Altı Fiyatıyla Dikkat Çeken İlginç Telefon Aksesuarlar

Android ve iOS cihazlarınızda kullanabileceğiniz, çeşitli amaçlara yönelik olan ve 50TL altı fiyatıyla da kolay alınabilir 5 aksesuardan bahsediyoruz.

Günümüzün en popüler cihazları olan akıllı telefonlarımıza satın alabileceğiniz aksesuarlar ile kullanımınızı kolaylaştırabilir, telefonunuza daha pratik özellikler kazandırabilirsiniz.

Bu yazımızda ise gerek ofis ortamında çalışırken, gerek otomobil kullanırken, gerekse sadece hoşunuza gidebilecek özellikler için üretilmiş çeşitli aksesuarlardan işinize yarayabilecek ve 50TL altı fiyatıyla dikkat çeken 5 tanesini listeliyoruz.

Uzaktan bakıldığında yılanı andıran yapısıyla dikkat çeken metal kaplamalı bu telefon tutucuyu gerek şarj aletinize gerekse bilgisayarınıza taktıktan sonra dik bir şekilde tutarak kullanabilirsiniz. Yaklaşık 50cm olan uzunluğu ile rahat bir kullanım vadeden bu kablo, masa başında çalışanlar için ideal.

Özellikle otomobil kullanırken hayat kurtarıcı olabilecek olan bu bluetooth kulaklık, ufak yapısıyla da dikkat çekiyor. Aynı zamanda iş yerinizde, spor salonunda ya da herhangi bir ortamda tek kulağınıza takarak telefonunuzu elinize almadan rahatlıkla kullanabileceksiniz. Siyah, beyaz, mavi ve yeşil renk seçenekleriyle de zevkinize göre dilediğinizi satın alabilirsiniz.

Kadın takipçilerimizin mutlaka hoşuna gidecek bu ışıklı şarj kablosu içe telefonunuzu şarj ederken sanki şarj eden akımın geçişi gibi gözüken led ışıkları sayesinde şarj işlemini eğlenceli hale getirebilirsiniz. Hem micro USB hem de lightning portuna uygun versiyonları olan bu kablolara oldukça farklı bir kullanım vadediyor.

Otomobil kullanırken artık herkesin sahip olması gereken bir aksesuar haline gelen araç içi telefon tutucular hem otomobil sürüşünüzü güvenli hale getirirken, hem de navigasyon vb akıllı telefon hizmetlerini daha iyi kullanmanızı sağlıyor. 6 inçe kadar tüm telefonları destekleyen bu telefon tutucu ile işletim sistemi fark etmeden tüm telefonları rahatlıkla kullanabilirsiniz. Ürüne buradaki bağlantıdan ulaşabilirsiniz.

Android telefonlarınıza klasik ses açma/kısma, deklanşör ve güç tuşu gibi fiziksel tuşlarının yanı sıra ekstra bir tuş ekleyen bu akıllı tuş sayesinde tuşa atayacağınız bir özellik ile anında erişim sağlayabilirsiniz. Kulaklık girişine takılan bu ufak aksesuar ile Xiaomi’nin kendi uygulaması üzerinden dilediğiniz özellik ve kısayol ataması yapabilirsiniz. Ürüne ise buradan ulaşabilirsiniz.

Yukarıda görebileceğimiz Teknostore’dan derlediğimiz 5 aksesuara ve daha fazlasına ulaşmak için ise buradaki bağlantıya tıklamanız yeterli. Böylece bu 5 aksesuarın dışında işinize yarayabilecek birçok farklı ürüne de ulaşabilirsiniz.