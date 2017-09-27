Gelecekçilerin yaptıkları değerlendirmelere göre bugün hayal olarak gördüğümüz bazı teknolojiler yakın bir gelecekte sıradanlaşacaklar. Tıpkı vaktiyle bugün yaşanan teknolojik gelişmelerin hayal olarak algılanması gibi.

Bugün itibariyle gerçekçi görünmeyen ya da bir bilim kurgu filminden fırlamış gibi görünen teknolojiler, büyük ihtimalle önümüzdeki 50 yıl içerisinde gerçek olacaklar.

Titiz görüşmeler sonrasında sosyal hayatımızı bütünüyle değiştirecek olan en önemli teknolojik gelişmeleri bildiren ‘gelecekçi’ grubunun yaptığı açıklama bu yönde.

Araştırmayı yürüten meşhur İngiliz fütürist ‘Ian Pearson’ “bugün itibariyle seçkin gördüğümüz örneğin bir tuşa basarak dünya çapında mobil iletişim kurmak ya da bilginin bütününe ulaşmamızı sağlayan bilgisayar ağları gibi şeyler vaktiyle hayali bilim kurgu idealleri gibi görülürdü” diyor.

Fakat daha önce de söylediğimiz gibi gerçeği kurgudan ayıran ince bir çizgi vardır.

Pearson bu işlemin hiçbir zaman hızını kesmeyeceğini ve insanlığın yeni teknolojileri geliştirmeye devam ederek atalarımızın rüyalarını gerçekleştireceklerini söylüyor.

İnsan sağlığının takibini yapacak teknolojik implantlar

Zaten şu anda kullanmıyor muyuz bunu? İnsan derisine yerleştirilmiş, küçük akıllı cihazlar kanın kimyasal bileşimini ve hastanın sinir sinyallerini gerçek zamanlı olarak tahlil etmek üzere kullanılacak, sağlık durumlarının kontrolünü sağlayacaklar. Aynı zamanda olası bir hastalık ya da sağlık değişimini tespit edebilecekler.

Uçan arabalar

Uçan arabalar bilim kurgu filmlerinin ana unsurlarından biridirler. Uzun zaman önce duyurulduğu üzere önümüzdeki 10-15 yıl içerisinde gerçek olacaklar. Sadece arabalar değil, bütünüyle otonom araçlar da uçacaklar.

Uzay turizmi

Ay’a seyahat ederek üzerinde yürümeyi kim hayal etmemiştir ki?

Bugün uzak bir hayal gibi görünen şey, 50 yıl içerisinde sıradan bir şey haline gelecek diyor gelecekçiler. Teknoloji, insanoğlunun tatilini uzayda geçirmesini ve sorunsuz şekilde Dünya’ya dönmesini sağlayacak

Süper-insan güçleri

Ironman, sen misin?

Gelecekçiler yakı bir tarihte insanlığın bir çeşit makineye dönüşecekleri öngörüsünde bulunuyorlar.

Elektro-aktif polimerlerden yapılma kas sistemine sahip diş iskelet yapısı, insanın daha önce hayal dahi edilemeyecek derecede fiziksel bir güce kavuşmasını sağlayacak.

Süpersonik su altı trenleri

Düşünün ki su altında, ses hızıyla giden bir trende seyahat ediyorsunuz. Etkileyici, değil mi?

Evet, gelecekçilere göre bu yakın bir zamanda gerçek olacak.

Söz konusu yeni ulaşım sistemi, mevcut hava araçlarının hızlarından çok daha yüksek hızlara sahip olacağı için kıtaları birbirine bağlayacak. Zira bu araçlar saatte 1.200 km’den daha hızlı hareket edecekler.

Su altı trenlerinin o denli hızlı şekilde hareket etmelerine olanak verecek olan teknoloji, ‘supercavitation (süper boşluklandırma) olarak adlandırılıyor. Buna göre suda hareket eden bir nesneyi bütünüyle kapsayacak yeterince büyük bir sıvı içerisinde buhar baloncuğu oluşturmak için kavitasyon etkilerini kullanmaya verilen ad. Böylece nesne üzerindeki yüzeysel sürtünme etkisi büyük oranda azaltılarak, çok yüksek hızlara erişilebiliyor.