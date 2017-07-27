50 Yıl İçinde Uçak Yolculuğunu Değiştirecek 5 Müthiş Yenilik

Daily Telegraph’a göre önümüzdeki 50 yıl içerisinde uçak yolculuğu öylesine büyük değişiklikler yaşayacak ki, içimizden şu an bindiğimize uçak demek bile gelmeyecek.

Yakın tarihe baktığımızda uçak teknolojisi elbette yerinde sayıyor değil, fakat büyük yeniliklerle de karşılaştığımızı da söyleyemeyiz. Örneğin günümüzde uçaklarda dizüstü bilgisayar taşınmasının yasaklandığıyla ilgili haberlerle karşılaşabiliyoruz, ya da uçağın elektronik aksamlarını bozmaması amacıyla akıllı telefonlarımızı kullanamıyoruz. İngiliz Daily Telegraph, kademe kademe olacak şekilde uçak teknolojisinin önümüzdeki 50 yıl içerisinde devasa yeniliklerle karşılaşacağına dair bir makale hazırladı. Şimdi bu yeniliklerin neler olacağına bir bakalım.

5 Yıl İçerisinde

Pasaport dönemi bitecek

Önümüzdeki 5 yıl içerisinde pasaport teknolojisi, yerini yüz tanıma teknolojisine bırakacak. Bir İngiliz şirketin geliştirdiği ve Dubai Havaalanı’nda uygulamaya geçirilecek sistem, yolcuların yüzünü tarayarak pasaport fotoğraflarıyla kıyaslayacak.

Bavulsuz seyahat

AirPortr isimli İngiliz şirketi, yolcuların bagaj işlemlerini evlerinden itibaren yapabilecekleri bir hizmet başlatacak. Bavullar evden alınıp uçağa götürülecek.

10 Yıl İçerisinde

Ayakta uçak yolculuğu

Bu aslında yeni bir fikir değil, fakat VivaColombia isimli şirket, bunu tüm firmalardan önce yapmayı hedefliyor. Yolcular, bu sistemde bar taburelerine benzer koltuklarda yolculuk edecekler.

Süpersonik uçaklar

Birkaç gün önce NASA’nın ses hızında gidecek fakat Concorde’dan %50 daha az sessiz olacak bir uçağı 2020 yılında deneyeceği belirtiliyor. Detaylarına şuradaki haberimizden ulaşabilirsiniz.

20 Yıl İçerisinde

Daha fazla rötar

Hep iyi şeyler olacak değil ya? Gelecekte hava trafiğinin daha yoğun olması sebebiyle günümüzde en sinir olduğumuz şeylerden olan ‘rötar’ların sayısı artacak. Örneğin İngiltere’de 2030 yılına kadar rötarların 44 kat artacağı hesaplandı.

Daha fazla türbülans

İklim değişikliğinin en somut etkilerinden bir tanesi, 20 yıl içerisinde uçak yolcuları tarafından hissedilecek. Türbülansların sayısı, 20 yılda daha da artacak.

50 Yıl İçerisinde

Pilotsuz uçak

Uzmanlar, 50 yıl içerisinde uçakların pilotlar olmadan da hizmet vermeye başlayabileceğine inanıyorlar. Zira ticari uçaklar otomatik olarak kalkabiliyor, gidebiliyor ve inebiliyorlar.