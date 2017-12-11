Bambaşka Bir Madde Formu Keşfedildi: Excitonium!

ABD’nin Illinois Üniversitesi'ndeki araştırmacılar, 50 yıldan bu yana sadece bir teori olarak varlığından söz edilen garip ve gizemli madde formunun varlığını kanıtladılar. Yeni bir madde formu olan “excitonium” süper akışkan ve süper yalıtkan özelliklerine sahip.

Doğayı ve yapısını anlamaya yönelik çalışmalar bir yerlerde hiç hız kesmeden devam ediyor. Bildiğiniz üzere elektrik iletimini mümkün kılan iletken ve mümkün kılmayan yalıtkan maddeler sayesinde bugünün elektronik aletlerine kavuşabildik. Malzeme bilimi geliştikçe elektronik devreler de ufaldılar ve artık mikroskobik boyutlarda işlemciler üretebiliyor, kontrol edebiliyoruz.

Elbette insanoğlu, doğanın sunduklarını kendi lehine çevirme konusunda tam bir uzman. Her şey küçüldükçe atom boyutuna olan ilgimizin de artması gerekiyor. Daha güçlü sistemler için kuantum bilgisayarlar gibi örnek işlere ihtiyacımız var. İşte bunun da yolu bilimden geçiyor.

Keşfedilen bu yeni madde formu ise elektronların hareketleri ile ilgili. Yarı iletken maddelerin atomları çevresinde bulunan elektronlar, yüksek enerji miktarlarına maruz kaldıklarında bir sonraki enerji seviyesine atlayabiliyorlar ve önceki seviyelerine geçiş için bir delik yaratıyorlar.

Bu delik yapısal olarak pozitif yüklü parçacıklar gibi davranarak, negatif yüklü parçacıkları kendine çekiyor. İşte Exiton’ların varlığı da bu aşamada ortaya çıkıyor.

Ekip, bu madde formunun varlığını ispatlamak için bir geçiş metali olarak bilinen Dikalsiyojenit Titanyum Diselenid (1T-TiSe2) bileşeni üzerinde deney yaptılar. Deneyin bugüne kadar yapılamamasının nedeni, ölçümlemek için gerekli teknolojik ekipmanların bulunamamasıydı.

Diğer yandan araştırma ekibi, parçacıkların hızı ne olursa olsun düşük enerjili katı madde partiküllerinin, eşlenmiş elektronlar ve deliklerini gözlemlemeyi başardılar. Başka bir deyişle bu fenomen, Exciton adı verilen bir çeşit parçacık yoğunlaşması fazıydı, ilk kez gözlemlendi.

Abbamonte yapılan basın açıklamasında "Bu sonuç, kozmik bir öneme sahip" dedi. Ardından, “Harvard’lı teorik fizikçi Bert Halperin tarafından 1960'larda “excitonium” adı verilen bir teori ortaya atılmıştı. Teorik fizikçiler bu maddenin yalıtkan, mükemmel bir iletken veya süper akışkan olup olmayacağını tartıştılar.” şeklinde sözlerine devam etti.

Madde formunun hem süper akışkan hem de süper iletken özelliklerinin olması, mevcut teknolojileri ilerletmek için kullanılabilir. Buna ek olarak, kuantum mekaniği anlayışımızı yönlendiren ve şekillendiren bir fenomen olduğu için, mevcut kuantum fiziği bulmacalarını da çözmemize olanak sağlayabilir.

Ancak özellikle pratik teknolojilerdeki uygulamalar, bu noktada tamamen spekülatif durumdalar. Çalışmalar devam ettikçe, daha kesin yargılarla konuşmak mümkün olacak.