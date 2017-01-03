Volvo, koca 50 yılın ardından ana vatanı İsveç'te zirveyi kaptırdı.

'Tarih tekerrürden ibarettir' lafını şu sıralar en net şekilde yaşayan firma Volvo dersek herhalde yanlış olmaz. Özellikle dayanıklılık, sağlamlık konusunda ürettiği araçlar ile otomobil sektöründe farklı bir yere ve saygıya sahip olan Volvo, evinde beklenmedik bir yenilgi aldı.

50 yıldan fazladır ülkesinde yılın en fazla tercih edilen otomobil markası olmayı başaran Volvo, geçtiğimiz yıl liderliği bir başka otomobil devine kaptırmış; Volkswagen.

Alman devi firmanın, özellikle emisyon skandalından sonra Avrupa'da 'çizilen' imajı, görünüşe göre yeniden kendini toparlamış durumda. Ülkenin otomobil üreticileri birliği tarafından açıklanan verilere göre, 2016 yılında İsveç'te satılan sıfır araçların en büyük olan %5.9'luk kısmını Volkswagen Golf kapmış. V70, V90 ve S90 satışları ile kinci sırada kalan Volvo'nun yüzdeden payı ise %5.7.

Peki bu durum, İsveçlilerin kendi firmaları Volvo'ya olan sevgilerinin azaldığını mı gösteriyor? Aslında tam olarak durum böyle değil. Zira Volvo, tota bazda bakıldığında %21.5 ile hala ülkenin pazar payından en fazla söz sahibi olan markası. Volkswagen ise %15.7'lik bir pazar payına sahip.

Bu arada 'tarih tekerrürden ibarettir' lafının da bu olayla ne alakası olduğunu da açıklayalım; dediğimiz gibi 50 yıldan fazladır bu konuda liderliği elinde tutan Volvo, son olarak 1962'de liderliği kaptırmıştı. Sonrasında ise günümüze kadar zirveden inmemişti.

1962 yılında Volvo'yu geçmeyi başaran firma ise, bu kez Beetle modeli ile yine Volkswagen idi.