Arıları Öldüren Çocuklar 10 Yıl Hapis Cezasıyla Yargılanıyor

ABD’de iki çocuk, bir arı çiftliğindeki tüm arı kovanlarını patlatarak arıların soğuktan donmalarına sebep oldular. İki çocuk da şu an hapis cezasıyla yargılanıyor.

ABD’nin Iowa eyaletinde 12 ve 13 yaşlarındaki iki çocuk, 500 bin arıyı öldürmekten dolayı gözaltına alındı. Wild Hill Honey isimli bir çiftliğin sahibi olan Justin ve Tori Engelhardt çifti, 28 Aralık sabahı arı kovanlarının olduğu bölgeye gittiklerinde bütün kovanlara zarar verildiğini görmüşler. Neredeyse tüm kovanların tek tek kırılması, 500 bin arıyı kış gününde evsiz bırakmış ve ölmelerine sebep olmuş. Her tarafın karla kaplı olduğu bir yerde 50 kovanı kırarak 500 bin arının ölümünden sorumlu olduğu düşünülen iki çocuk gözaltına alındı.

Engelhardt çiftini 60 bin dolar zarara sokan suçluların 12 ve 13 yaşlarında iki çocuk olduğu anlaşılınca durum daha da garip bir hal almaya başladı. Bu olay sonucunda yalnızca arılar etkilenmedi, Engelhardt çifti de tek geçim kaynaklarını kaybetmiş oldular.

Ulusal medyada çok geniş yankı bulan bu olay, medyanın gücünü bir kez daha gösterdi ve bu zor durumdaki çiftin hayatını yeniden kurabilmesi için el birliğiyle 30 bin dolar toplandı. Çift, bu parayla önümüzdeki bahar ayında yeniden arı işine girecek. Şu anda şüpheli olan 2 çocuk ise, 10 bin dolar para cezasından 10 yıla kadar hapis cezasıyla yargılanacak. Şüpheliler, 18 yaşından küçük olduğu için isimleri basında yer almıyor. Muhtemelen yaşlarından dolayı hapis cezası almayacaklardır. Umarım, bu durum onlar için güzel bir ders olur ve bundan sonra hem canlıların hayatlarıyla hem de insanların ekmek parasıyla oynamazlar.