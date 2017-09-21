Talihli, 500 bin TL Değerindeki Aracı Kredi Çekerek Alacak

Ordu’da bisiklet tamirciliği yapan Engin Yiğenoğlu, dondurma çekilişine katılarak 500 bin TL’lik aracı kazanan iki kişiden biri oldu. Aracı almak içinse ayrıca kredi çekmesi gerekecek.

Türkiye’de bir dondurma firması tarafından iki kişiye verilecek lüks otomobillerden bir tanesi, Ordu Ünye’de yaşayan ‘işsiz üniversite mezunu’ Engin Yiğenoğlu’na çıktı.

Açık Öğretim Fakültesi 4 yıllık İktisat Bölümü mezunu olan, iş bulamadığı için de ağabeyine ait olan bisiklet satış / tamir işinde çalışan Yiğenoğlu, bu yıl katıldığı bir kampanyadan 500 bin TL değerinde lüks Porsche marka otomobilin sahibi oldu. Yediği dondurma çubuğunda yazan şifreyi, kurumun internet sayfası üzerindeki kampanya sayfasına yazarak çekilişe katılan Yiğenoğlu, 3 yıldır aralıksız olarak katıldığı kampanya ile ilgili şunları söyledi: "Bu yıl da şansımı denedim. Kampanya sonucu 16 Eylül'de açıklandığında çok şaşırdım."

Kendisinden bazı bilgilerin istendiğini, bunları toplayıp firmaya gönderdiğini belirten Yiğenoğlu, "Firmadan gelecek haberi bekliyorum. Benim öğrendiğim bilgi otomobilin değeri yüksek olduğu için yüksek miktarda da bir vergisi var. Bunu karşılayacak durumum yok. Yakınlarım kanalıyla bankadan kredi alıp bu parayı ödemeyi planlıyoruz. Otomobili aldığımda ise değeri miktarında satmak istiyorum. Değeri verilmezse kendim kullanacağım" dedi.

Her ne kadar talihli olsa da Yiğenoğlu'nun kazandığı aracın vergisinin kendisine ödetilmesi ve üniversite mezunu olmasına rağmen yıllardır işsiz olması, üzerinde daha çok durulması gereken konular gibi.