500 Kişilik Aile, Tek Fotoğraf Karesinde Bir Araya Geldi!

500 kişiden fazla üyesinin bir araya geldiği dev aile, aynı karede buluştu.

Nüfus olarak dünyanın en kalabalık ülkesi olan Çin, dünyanın en kalabalık ailelerine de ev sahipliği yapmakta. İşte bu ailelerden biri olan Ren ailesi, Çin'in doğusunda bulunan Zhejiang bölgesindeki Şişe köyünde bir araya geldi.

Çin Yeni Yıl Kutlamaları için toplanan ailenin kökleri, 851 yıl geriye gitmekte imiş. Bu devasa ailenin bir araya gelişi, Çinli fotoğrafçı Zhang Lianzong tarafından fotoğraflanmış.

Aile ile alakalı açıklamalar yapan Zhang, Ren ailesinin, aile ağacının 80 yıldan fazla süredir yenilenmediğini ve ailenin soyundan gelen 7 nesile yayınlan 2 bin kişinin bulunduğunu belirtmekte. Yani bu 500 kişilik topluluk, Ren ailesinin aslında çeyreği.

Ailenin toplanması ile alakalı açıklamalarda bulunan Şişe köyünün muhtarı Ren Tuanjie, "Bir neden soyumuzdan gelen kişilerin nereye gittiğini, nerede yaşadığını öğrenmek ve atalarımızı anmaktı. Diğer neden ise ülkenin her yerine yayılan aile üyelerimizin nereden geldiklerini unutmamaları için köklerini bilmelerini sağlamaktı" ifadelerini kullanmış.