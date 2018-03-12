Tüm maliyetinin Evrensel Hizmet Fonu tarafından karşılandığı telefon ve internet erişimini artırmaya yönelik altyapı projesi kapsamında nüfusu 500'ün altında olan askeri karakollar dahil telefon, internet erişimi olmayan yaklaşık 2 bin 200 kırsal yerleşim noktasına telefon ve internet erişimi sağlanacak.
Türkiye’nin de tüm dünya ile aynı anda 5G teknolojisini aktif olarak kullanması hedefi doğrultusunda, elektronik haberleşme altyapı ve sistemlerine yapılacak yatırımların önünü açmak için hazırlanan düzenleme, dün itibarı ile yürürlüğe girdi. Düzenleme, yatırımlar esnasında oluşan bürokrasiyi minimum seviyeye indiriyor.
Yeni düzenleme, temelde teknik altyapının var olmaması sebebi ile iletişim konusundaki dezavantajları bulunan vatandaşların sorunlarının giderilmesini, sosyal yaşama katkı ve ekonomik faaliyete katılımlarını engelleyen teknik eksikliklerin tamamlanmasını amaçlıyor. Proje kapsamında yalnızca bu yılın sonuna kadar 500 milyon TL değerinde altyapı çalışması gerçekleşmiş olacak.
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Yeni düzenlemede yatırımcıları bürokrasiden kurtaran değişiklikler
- Noterlerde düzenlenen sözleşmelerin Tapu Müdürlüğü'ne gönderilmesi durumunda gerekli tescil işlemlerinin önü açılmış olacak.
- Altyapı kazı izinleri için ilgili belediyeden izin belgesi alınacak.
- İzinsiz altyapı kazısı yapanlara veya altyapı kazı alanını usulüne uygun kapatmayanlara para cezası verilecek.
- Borçlu ve kefiller ile alacaklı arasındaki kredi veya borç sözleşmelerinin, ilgilileri tapu müdürlüklerinde bizzat talepte bulunmadan tapuya tescili sağlanacak.
- Anonim ve limited şirketler ile kooperatiflerin kuruluş aşamasında yaptırmak zorunda oldukları defter tasdikleri, ticaret sicili müdürlüklerince yaptırılacak.
- Kooperatiflerin kuruluş, pay devri, sermaye artırımı, birleşme, devir, bölünme ve nevi değişiklikleri nedeniyle yapılacak işlemleri de harçlardan muaf tutulacak.
- Altyapı kazı izni harcı, alan tahrip tutarı üzerinden binde 2 alınacak.
- Geçici depolama maliyetleri azaltılacak.
- ‘e-Belediye’ bilgi sistemi kurulacak.