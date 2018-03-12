Dün itibari ile yürürlüğe giren düzenleme dahilinde başlatılan çalışma ile nüfusu 500'ün altında bulunan 2200 kırsal yerleşim noktasına 4.5G altyapısı kurulacak.

Tüm maliyetinin Evrensel Hizmet Fonu tarafından karşılandığı telefon ve internet erişimini artırmaya yönelik altyapı projesi kapsamında nüfusu 500'ün altında olan askeri karakollar dahil telefon, internet erişimi olmayan yaklaşık 2 bin 200 kırsal yerleşim noktasına telefon ve internet erişimi sağlanacak.

Türkiye’nin de tüm dünya ile aynı anda 5G teknolojisini aktif olarak kullanması hedefi doğrultusunda, elektronik haberleşme altyapı ve sistemlerine yapılacak yatırımların önünü açmak için hazırlanan düzenleme, dün itibarı ile yürürlüğe girdi. Düzenleme, yatırımlar esnasında oluşan bürokrasiyi minimum seviyeye indiriyor.

Yeni düzenleme, temelde teknik altyapının var olmaması sebebi ile iletişim konusundaki dezavantajları bulunan vatandaşların sorunlarının giderilmesini, sosyal yaşama katkı ve ekonomik faaliyete katılımlarını engelleyen teknik eksikliklerin tamamlanmasını amaçlıyor. Proje kapsamında yalnızca bu yılın sonuna kadar 500 milyon TL değerinde altyapı çalışması gerçekleşmiş olacak.

Yeni düzenlemede yatırımcıları bürokrasiden kurtaran değişiklikler