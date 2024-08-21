Çin’in önemli isimlerinden Li Zehou, ölmeden önce beynini dondurmak istediğini söylemişti. Bu isteği, öldükten sonra gerçekleştirildi. Peki neden böyle bir şey yaptı ve tam olarak nasıl mümkün oluyor?

91 yaşında hayatını kaybeden ve yaşamı boyunca Çin’e birçok katkısı olan Li Zehou, 500 yıl sonra açılmak üzere beynini dondurttu.

Bu sayede hem kendi teorisini kanıtlamayı amaçladı hem de bilime bir katkı sağlamayı. Gelin Li Zehou’nun ilginç hikâyesini daha yakından inceleyelim.

Li Zehou kimdir?

1930 senesinde doğup 2021 senesinde hayatını kaybeden Li Zehou, Çinli bir filozof ve entelektüel. Geliştirdiği yaklaşımlarla Çin’in modernleşme yolundaki sürecine pek çok katkıda bulundu. Özellikle bireyin özgürlüğü, sosyal adalet ve kültürel mirasın korunması konularının üzerinde durdu.

2010 yılında yaptığı bir röportajda, ölümüyle ilgili dileklerini kamuoyuna açıklarken beynini donmuş bir şekilde bırakacağını ve 300-500 yıl sonra çözülmesini istediğini söylemişti. Kendi cümleleriyle:

"Eşime ve çocuğuma söyledim. Bazı insanlar bu şekilde dirilmek istiyor ama dirilişin mümkün olduğunu düşünmüyorum. Kültürün beyni etkileyip etkilemediğini ve birkaç yüz yıl sonra beynimde Çin kültürünün kalıntılarını bulmanın mümkün olup olmadığını, ji dian (sedimantasyon) teorimi kanıtlamaya çalışıyorum."

Li'nin bahsettiği ji dian teorisi, 1960'larda geliştirdiği bir teoriydi. Bir kişinin tarihe ve kültüre maruz kalmasının beyinlerinin fiziksel yapısı üzerinde bir iz bırakabileceğini savunuyordu.

Li’nin beyni gerçekten de donduruldu.

Li'nin beyni; insan kalıntılarının kriyonik korunmasında uzmanlaşmış, kâr amacı gütmeyen bir kuruluş olan “Alcor Life Extension Foundation” tarafından donduruldu.

Li'nin arkadaşları da dahil olmak üzere pek çok kişi, cesetlerin bedensel bütünlüğünün korunması gerektiğine dair geleneksel Çin inancına aykırı olduğundan Li'nin beyninden neler gelebileceği konusunda epey şüpheci. Sonuç olumlu olsa da olumsuz olsa da bilime katkısı olacağı kesin.

Dondurma işleminin nasıl yapıldığını anlatacak olursak…

Kişi öldüğünde veya ölmek üzere olduğunda, bulunduğu yere, anlaşılan firma tarafından sağlanan uzman bir ekip gönderiliyor ve hasta resmî olarak öldüğünde kanları boşaltılıp bir organ koruma çözeltisi ile değiştiriliyor.

Vücut daha sonra tesise taşınıyor ve bir hafta boyunca kademeli olarak -196 dereceye kadar soğutuluyor. Daha sonra sıvı azotla soğutulmuş vakumla kapatılmış bir odada depolanıyor.

Tüm bunlar, gelecekte tıbbî teknolojilerin gelişmesiyle ölümsüzlüğe ya da canlanmaya olanak sağlayacak yöntemlerin keşfedileceği umuduyla yapılsa da bilimsel olarak uygulanabilirliği konusunda hâlâ birçok tartışma var. Li gibi binlerce insanın beynini ve vücudunu gelecekte neyin beklediğini hiçbirimiz bilmiyoruz. Sizce böyle bir şey mümkün olacak mı?

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