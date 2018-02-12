500 Yıllık Mektuplara Ait Askeri Şifreler Çözüldü!

Kral II. Ferdinand'ın ordu komutanı Fernández de Cordoba'ya gönderdiği şifreli mektupların sırrı, aradan geçen 500 yılın sonunda nihayet çözüldü.

Savaşlar sırasında herhangi bir bilginin düşmanın eline geçme ihtimaline karşın komutanlar ile ülke yöneticileri, daima şifreli mesajlar ile haberleşir. Aragon Kralı II. Ferdinand da ordularını yöneten Fernández de Cordoba ile Napoli Savaşları sırasında şifreli mesajlar ile iletişim kuruyorlardı ve düşman bu mesajları ele geçirse dahi herhangi bir şey anlayamıyordu.

Fakat II. Ferdinand ve Cordoba’nın ‘gizlilik’ konusunu biraz abarttığını söylemek mümkün. Zira Napoli Savaşları’nın üzerinden 500 yıla yakın bir süre geçti ve iki büyük isim arasındaki gizli bilgilerin paylaşıldığı metinlerin içeriği ancak anlaşılabildi. Görünüşe göre Kral II. Ferdinand, sanıldığı kadar ‘kral’ bir adam değildi.

II. Ferdinand’ın Cordoba’ya gönderdiği mektup, 88 sembol ve 266 farklı harf içeriyordu. Daha da önemlisi mektupta herhangi bir dil kuralı ya da boşluk bulunmuyordu. Dolayısı ile en usta dil bilimci dahi mektubu çözemiyordu. Sembollerin anlamları yaklaşık 6 ay kadar önce çözülebildi. Fakat 20 sayfalık yazışmaların içeriği ancak yeni keşfedilebildi. Mektubu deşifre eden İspanya istihbarat servisi El Centro Nacional de Inteligencia, bilgileri halk ile paylaşmayı da ihmal etmedi.

Mektuplar tahmin edildiği gibi savaş hakkında taktikler ve analizler içerse de bazı bilgiler gerçekten şaşırtıcı nitelikteydi. Napoli Savaşları sadece Fransa ve İspanya için değil, aynı zamanda Osmanlı, Papa, Germen İmparatorluğu ve İtalyan şehir devletleri için de büyük önem taşıyordu. Bunun farkında olan Kral Ferdinand, Cordoba’ya gönderdiği mektupta kişisel korkularını ve endişelerini de belirtiyordu. Mektuba göre başkentte savaşın neticesini bekleyen Ferdinand, kendini tehdit edilmiş ve tedirgin hissediyor, vatanının geleceğinden korku duyuyordu.