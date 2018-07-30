ZenFone Max Pro M1 Avrupa Pazarında Satışa Çıkıyor

Nisan ayında Hindistan’da tanıtılan ZenFone Max Pro M1’in önümüzdeki ay Avrupa pazarında resmi olarak piyasaya sürülmesi planlanıyor.

Asus’un orta sınıf akıllı telefon olan Asus Zenfone Max Pro M1, daha önce birkaç Asya ülkesinde satışa sunulmuştu fakat Ağustos ayından başlayarak artık bazı Avrupa ülkelerinde de ürünün satışına başlanması hedefleniyor. Yaklaşık 250 euro fiyat ile raflardaki yerini alması beklenen telefonun ilk olarak İspanya’da satılması kuvvetle muhtemel.

Üst ile alt kısımları plastik, orta kısımları alüminyum olan cihazın sahip olduğu oval tasarımı ve ince yapısı, görsel anlamda onun şık bir ürün olmasını sağlamış. Yeni Pro M1 ayrıca ekranın üst ve alt kısımlarında köşeli bir kavis yerine oval bir ekran kıvrımı kullanmayı tercih etmiş. Bununla birlikte cihazda bulunan minimum kamera çıkıntısı onu diğer birçok akıllı telefon modelinden ayrı bir noktaya taşıyor.

Zenfone Max Pro M1’i ön plana çıkan en önemli özeliği hiç şüphesiz ki 5000 mAh değerindeki güçlü bataryası fakat diğer özellikleri de hiç fena sayılmaz. Bünyesinde Snapdragon 636 işlemci, 4GB RAM ve 64GB dahili depolama alanı barındıran cihaz, Full HD çözünürlüklü 6inç büyüklüğünde bir görüntü paneline sahip. 13MP ve 8MP olmak üzere çift arka kamera ve 8MP ön kamera ile gelen telefonda Android 8.1 Oreo işletim sistemi bulunuyor. Asus’un önümüzdeki yıl bu cihaza Android P güncellemesi verme ihtimali de oldukça yüksek.