51. Bölge, Komplo Teorilerinin Merkezine Nasıl Geldi?

ABD ve tüm dünyanın en gizemli bölgelerinden birisi olan 51. Bölge’nin aslında neden bu kadar ünlendiğini araştırdık.

Dünyanın en merak edilen, ancak bir türlü tam anlamıyla çözülemeyen bölgelerinden birisi olan 51. Bölge, Amerika temelinde oluşan komplo teorilerinin çok büyük bir kısmına ev sahipliği yapıyor. Nevada Çölü'nde ortaya çıkan ve son derece yüksek güvenlik önlemleri ile korunan askeri üste uzaylıların bulunduğu ve bunlar üzerinde araştırmalar yapıldığı düşünülüyor.

Tüm bunlarla birlikte Amerika’nın bugüne kadar kullandığı teknolojilerin çok büyük bir kısmını bu bölgeden elde ettiği düşünülüyor. Bu teknolojinin, 1950’li yıllarda ABD uçaklarının bir UFO’yu düşürmesi ve sonrasında buradaki yabancı yaşamı araştırması sonucunda getirildiğine yönelik iddialar var.

1955 yılında, 51. Bölge çevresinde “tanımlanamayan uçan nesnelerin” görüldüğü bildirilmişti. O dönemlerde hava kuvvetleri U-2 uçaklarını test ediyordu. Bu uçaklar, 60.000 feet’den daha yükseğe uçabilmeleri ile ünlüdürler. O dönemlerde normal uçaklar 10.000 ila 20.000 feet arasında uçuyordu. ABD’nin bu bölgede aslında UFO olmadığını, U-2 uçaklarının test çalışmalarının olduğunu iddia etmesi ile olay kapansa da, günümüze kadar pek çok UFO bildirgesi yayınlanmaya devam etti.

U-2’nin ardından F-117A, A-12 ve TACIT Blue dahil olmak üzere pek çok uçağın testinin bu bölgede yapılmasına devam edildi.

51. Bölge’yi çok merak edilen konular arasına sokan en önemli olaylar, bir dönem orada çalışan insanların itirafları oldu. Bu zamana kadar orada neler olduğunu kimse doğrulayamadı, ancak iddialar gün geçtikçe devam ediyor. Zaten ABD hükümeti 2013 yılına kadar orada bir üs bulunduğunu bile onaylamadı. 2016 yılında Trump’a karşı yarışan başkan adayı Hillary Clinton ise, uzaylıların dünyaya gelmiş olabileceğini ve başkan seçilirse bu bölgeyi derinlemesine inceleyeceğinin sözünü vermişti.

51. Bölge tüm gizemini korumaya devam ediyor. Bölgenin 48 kilometre etrafı hem teknolojik hem de askeri güvenlik sistemleri ile korunuyor. Buraya giren kişiler sert şekilde uyarılıyor ve bu bölgeye izinsiz girmeye çalışmaya devam ederse sorgusuz vurulacakları aktarılıyor. Aynı zamanda, 51. Bölge üzerinden uçuş yapmak da tamamıyla yasak. Drone gibi komik aletleri söylemiyorum bile.

Peki soralım, 51. Bölge’de bizleri bekleyen ne gibi olaylar var? Gerçekten ortaya atılan komploların gerçek olduğunu düşüyor musunuz? Yoksa ABD hükümeti bunu düşünmemizi istiyor olabilir mi? Yorumlarınızı bekliyorum.

Bu arada geçtiğimiz yıl bu konuyla ilgili hazırladığımız videoyu da dilerseniz aşağıdan izleyebilirsiniz.