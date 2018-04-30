Dünyanın önde gelen ekran kartı ve görüntü işlemcileri üreticisi Nvida’nın üst düzey performans serisine ait donanımları inanılmaz fiyat artışı yaşıyorlar. Genelde herkesin oyun ya da tasarım işleri için talep gösterdiği Nivida Tesla V100, 54 bin TL’ye kadar yükseldi. Peki fiyat, neden bu kadar acımasız?

Ekran kartları, bilgisayarlarımızın en önemli bileşenleri arasında yer alıyorlar. Onlar olmadan görüntüye dayalı gelişmiş işlemler yapmak son derece güç oluyor. Diğer taraftan gün geçtikçe görüntü performansı talep eden tasarımcılık yazılımlarının, modelleme programlarının ve oyunların etkisiyle kapasiteleri de artıyor.

Ancak Nvidia gibi üreticilerin de içinde bulunduğu devasa bir sektör hayata geçiyor. Yapay zekalar, genel anlamda sensörlerle desteklenen donanımlarla gerçekten görebilen yazılımlar haline geliyorlar. Bir görüntünün yapay zeka yazılımları tarafından didik didik edilmesi, yüklü oldukları sistemin gücüne bağlı. Bu nedenle Nvidia, Tesla V100 adını verdiği özel bir seri çıkartıyor.

Son zamanlarda yaşanan astronomik fiyat artışlarının etkisiyle ekran kartının fiyatı 54 bin TL’ye kadar çıkmış durumda:

Elbette bu özel parçanın yüksek fiyatlara alınmasının bir diğer nedeni de doların hızlı yükselişi. Fakat bundan bile daha etkili olan şeyler var. Üstelik oldukça şaşırabilirsiniz.

Geçtiğimiz aylarda Nvidia’nın, gök bilimcilerin galaksileri izledikleri gözlem merkezleri için ekran kartı yetiştiremediği ortaya çıktı. Uluslararası bir gözlem merkezinin yetkilileri, teleskopların çektikleri yüksek çözünürlüklü görüntüleri analiz etmek veya birleştirmek için güçlü ekran kartları almaları gerektiğini söylemişti. Açıklamalara göre bilim insanları gözlem evlerine ekran kartı alamıyorlar, çünkü bilim fonları yüksek fiyatlara yetersiz kalıyordu.

Bu durumun ise tek bir nedeni var. Kripto para madenciliği:

Yukarıdaki görsel ile aynı anda 8 Nvidia Tesla V100 16 GB ekran kartı kullanan bir sistem görüyorsunuz. Kısaca söylemek gerekirse bilgi işlem kapasitesiyle, önümüzdeki 10 yıl boyunca çıkacak oyunları oynama şansınız var. Eğer durumunuz yeterse bunu tavsiye etmiyoruz. Onun yerine bu sistemi kurar kurmaz kripto para madenciliğine başlayabilir, bir yandan da ödediğiniz yüksek tutarı karşılayabilirsiniz.

Kripto para madenciliği yüzünden artan talepler, Nvidia’yı bile zora soktu. Yüksek performansa sahip modeller, rafa çıktıkları anda stoklarını eritiyorlar. Nvidia talep artışına yetişemediği için üretimi katlamak amacıyla yeni tesisler kiralıyor, açıyor. Hatta sadece kripto para madenciliğine özel olarak geliştirilmiş ekran kartı modelleri çıkartmak için de kolları sıvadı.

Şöyle bir toparlamak gerekirse bu yüksek fiyatın nedeni, öncelikle dolar kurundaki artış. Sonrasında ise üzerine aracı olan satıcı sitenin kar miktarı ve vergi uygulamaları geliyor. Küresel çaptaki etmen ise kripto para madenciliğinden dolayı artan talepten başkası değil.