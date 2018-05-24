Cisco güvenlik ekibinin araştırmalarına göre bir hacker grubu, 54 farklı ülkeden 500 bin modemi ele geçirerek botnet ordusu kurdu ve devasa çapta bir siber saldırı başlattı.

Muhtemelen internet var oldukça hack saldırıları ve insanların bilgisayarlarını kötü niyetlerine alet etmek isteyen kişiler var olmaya devam edecek. Nitekim insanların mevcut donanımlarını daha iyi kullanmaları için hazırlanan en ufak bir yazılım güncellemesi veya yeni donanımla gelen bir kod bütünü, beraberinde yeni açıklar da barındırıyor.

Cisco ekibinin araştırmasına göre bir 'malware' aracılığı ile yapılan saldırı, 500 binden fazla modemi etkiledi. Cisco bu saldırının kimler tarafından yapıldığını henüz bilmese de, saldırının bir devlet desteği ile gerçekleştiğine dair bomba bir iddia da bulundu. Hatta saldırının Ukrayna temelli şekillendiği ve Rusya hükümetinin olayda parmağının olduğu düşünülüyor.

TP-Link, NETGEAR, Linksys, ve MikroTik gibi herkesin bildiği firmaların cihazlarını hedef alan saldırının bu kadar geniş kitlelere yayılabilmesiyle birlikte, bu hack saldırısını gerçekleştiren kişiler devasa bir botnet ordusuna sahip oldular. 'Botnet' tabirine aşina olmayanlar için bir küçük bilgi verelim: Bu bilgisayarlar başkalarının elinde olmasına ve bilgisayar internete bağlı olduğu anda hacker tarafından istediği her ne varsa yapabilmesine rağmen, kullanıcıların konu hakkında hiçbir bilgiye sahip olmadığı sistemlere verilen genel bir isim.

Bu bahsettiğimiz koşullarda 500 binden fazla bilgisayarın bulunması, yapılan hack saldırısının ne kadar devasa boyutlarda olduğunu gözler önüne seriyor.