Doctor Who’nun İlk Kadın Doktoru: Jodie Whittaker!

Aylardır devam eden spekülasyonlar son buldu ve efsane dizinin 11. sezonunda yer alacak 13. doktor belli oldu. Jodie Whittaker, dizi tarihinin ilk kadın doktoru olacak.

İngiltere’nin ve dünyanın en uzun soluklu bilim kurgu dizisi Doctor Who, tam 54 yıldır sevenlerini ekranlara kilitliyor. Her geçen sezon oldukça ilginçleşen ve derinleşen hikaye sarmalı, dizinin alışılmış yapısı gereği değişen başrol karakterleri ve makul miktarda bilim, onu dünyanın en iyi televizyon yapımlarından birisi geliyor.

Doktor karakterini en son aktör Peter Capaldi canlandırmış v edizi tarihindeki 12. doktor olarak yapıma veda etmişti. Capaldi aynı zamanda 46 bölüm boyunca dizinin en uzun soluklu doktorlarından biriydi. Edinilen bilgilere göre aktris Jodie Whittaker, dizi tarihinin ilk kadın doktoru olacak.

35 yaşındaki Whittaker’ın tanınırlığı öyle uluslararası düzeyde değil, daha çok kendi ülkesi İngiltere içinde. Nitekim Doctor Who yapımcıları, yerel anlamda başarılar ortaya koymuş isimleri dünyaya duyurmaktan çekinmiyorlar. Whittaker 2006’dan beri çeşitli dizi ve filmlerde rol alıyor: Jude Law’lı Black Sea ve Anne Hathaway’li One Day filmleri bunlardan sadece ikisi. Ayırca Whittaker’ı bu yıl vizyona girecek boks filmi Journeyman‘de izleyebileceğiz.

Bakalım yeni doktorumuz ile zamanın derinliklerine yaptığımız gizemli yolculuk nasıl olacak? Heyecanla bekliyoruz.