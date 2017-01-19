5449TL Fiyatıyla iPhone 7 Plus 256GB Modeli Almak Yerine Yapılabilecek 5 Şey!

Artan döviz sonrasında iPhone modellerinde zam yapan Apple’ın getirilen zam sonrası bu fiyata neler yapılabileceğine bakıyoruz.

Bugün Apple’dan gelen karar sonrasında Türkiye’de zaten pahalı olan iPhone fiyatları, son dönemde okul birincisi olmak isteyen bir öğrenci misali 4.00 olmak için çabalayan döviz kuru sonrasında iPhone fiyatları arttı. En uygun iPhone 7 modeli olan 32GB’lık model 3249TL’den 3799TL’ye yükselirken en pahalı model olan iPhone 7 Plus 256GB modeli ise 4599TL’den 5449TL’ye yükseldi.

Peki, eğer iPhone 7 Plus 256GB modelini alabilecek bir bütçeniz varken iPhone 7 Plus almak yerine alabileceğiniz ya da yapabileceğiniz şeyler nelerdir? Gelin hep beraber bunlara bakalım;

1- 1 Haftalık Avrupa Turu

İspanya, İtalya, Almanya, Portekiz.. Artık neresini istiyorsanız tur firmalarına giderek tam bir haftalık Avrupa turu rezervasyonu yapabilir, tur ücretinden artan parayı da tur ile seçtiğiniz ülkede doyasıya yiyebilirsiniz.

2- Ultra Her şey Dahil 1 Haftalık Tatil

Antalya, Bodrum, Marmaris ya da yine neresini istiyorsanız bir 5 yıldızlı ve gideceğiniz yerin en lüks otelinde kalabilirsiniz.

3- Eski Model Otomobil

Doğan, Şahin, Renault 12, Lada Samara ya da Toros gibi eski model otomobillerden birini dahi alabilirsiniz.

4- 4-5 Tane Xiaomi Mi5

Örneğin burada ithalatçı garantili olarak satılan Xiaomi Mi5 modelinden farklı yerlerdeki fiyatlarına göre 4 ya da 5 tane Mi5 satın alarak tek bir kişi telefon almak yerine ailecek telefonlarınızı son model ve üst seviye bir telefon ile değiştirebilirsiniz.

5- Üst Seviye Oyun Bilgisayarı

Intel’in Kaby Lake i7-7700K işlemcisi ve GeForce GTX 1070 ile donatılmış performans canavarı bir sistem oluşturabilirsiniz.

Bonus: 36 Tane Yerli Arama Motoru

10 Milyon TL yerine sadece 5449TL'ye hostingi, domaini ve 15 Dolar'lık scripti içinde 36 tane yerli arama motoru çıkarabilirsiniz. Geliiyoo, Gidiyoo, Kalıyoo, Seviyoo, Sevmiyoo gibi birçok farklı isimle de piyasaya sürebilirsiniz.