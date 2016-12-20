567 Parçadan Oluşan Birebir Boyutlarda Iron Man Zırhı

Iron Man zırhı gerçek hayatta varolmayabilir, fakat birebir ölçeklerde bir nebze de olsa çalışan versiyonu mevcut.

Özellikle Hot Toys gibi firmalar, yaptıkları inanılmaz gerçekçi aksiyon figürleri ile bilinmekte. Fakat bu konuda ne kadar başarılı olurnursa olunsun, 15-30cm (ya da biraz daha fazlası) arası boyutlarda değişen figürlere çok fazla detayın eklenemeyeceği de bir gerçek.

İşte The Toy Asia adlı Çinli firma burada devreye giriyor. Aksiyon figürü olayını bambaşka bir boyuta taşıyan firma, gerçek boyutlarad inanılmaz bir Iron Man zırhı hazırlamış.

567 parçadan oluşan ve uzaktan kumanda sistemi ile de devreye girebilen zırh, tam 360,000 dolar fiyata sahip. Tabii şunu da belirtelim; 360,000 dolarınız varsa ve bunu almayı düşünüyorsanız, içine giremeyeceğinizi de söyleyelim. Evet, birebir boyutlarda fakat giyilmeye müsait değil.