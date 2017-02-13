59. Grammy Ödülleri Sahiplerini Buldu: Adele Şov Yaptı!

Müzik dünyasının en prestijli ödüllerinden olan 59. Grammy Ödülleri sahiplerini buldu. Yılın şarkısı ve yılın albümü ödülleri Adele’in oldu.

Müzik dünyasının ‘Oscar’ı olan Grammy Ödülleri’nin bu yıl 59.su düzenlendi. Staples Center’da düzenlenen ödül töreninde Adele, toplam 5 dalda ödül kazanarak geceye damgasını vurdu.

25 adlı albümüyle Yılın Albümü, Hello şarkısıyla da Yılın Şarkısı ödüllerini kazanan Adele, bunların dışında 3 ödülün daha sahibi oldu. Ünlü şarkıcı, aynı zamanda geçtiğimiz Aralık ayında yaşamını yitiren George Michael’ı anmak için Fast Love isimli şarkısını seslendirdi.

The Late Late Show’un sunucusu James Corden’in sunuculuğunu yaptığı ödül töreninde rap şarkıcısı Chance The Rapper ise ilk Grammy ödüllerini dün kazandı. Chicagolu müzisyen, En İyi Sanatçı dahil olmak üzere toplam 3 ödülün sahibi oldu.

Trump’a göndermeler

Ödül töreninde Jennifer Lopez ve Katy Perry gibi ünlü isimler, ABD’nin yeni başkanı Donald Trump’a siyasi mesajlar gönderdiler. Lopez, Nobel Edebiyat Ödüllü ABD’li siyahi kadın yazar Prof. Toni Morrison'un ‘Umutsuzluğa düşmeye zaman yok, kendine acımaya yer yok, sessizliğe gerek yok, korkuya yer yok' sözlerini dile getirirken Katy Perry, ABD’deki protesto gösterilerinde kullanılan ‘nefret yok’ sloganını tekrarladı.

59. Grammy Ödülleri’ni kazananlar isimlerin listesi şu şekilde: