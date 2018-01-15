5G Destekli İlk Akıllı Telefonlar 2019’da Geliyor

ZTE, 5G destekli akıllı telefonlarının 2018 sonu y a da 2019 başında piyasaya sürüleceğini açıkladı.

ZTE, CES 2018'de çok fazla açıklama yapmadı ancak bir açıklaması, şirketin 2018 ve 2019’da çıkacak telefonları için çok önemli bir bilgiye sahip olmamızı sağladı. Şirket, 2018’in sonları 2019’un başlarında dünyanın ilk 5G destekli akıllı telefonunu çıkaracağını duyurdu. 5G’yi piyasaya sürecek ilk firmalardan olacak ZTE, bu teknolojiyi getirmesine rağmen öncelikle operatörlerin 5G’ye geçiş yapması bekleniyor.

ZTE’nin ABD kolu CEO’su Lixin Cheng, Bloomberg’e verdiği röportajda cihazın 2019’un başlarına doğru tanıtılacağını ve 5G şebekelerinin ve gerekli yonga setlerinin kullanılabilir olacağını açıkladı. Amerika’da T-Mobile gibi operatörler 2020’ye kadar 5G teknolojisini desteklemeye başlayacağının garantisini veriyor. Ülkemizde, bu operatörler teknolojiyi aldıktan sonra 5G’ye geçeceğimiz göz önüne alınırsa en iyi ihtimalle 2021’de 5G teknolojisine gireceğiz gibi duruyor.

Bununla birlikte ABD, Çinli üreticilere büyük bir barikat kurmaya hazırlanıyor. Huawei ve ZTE’nin hizmetlerine özel olarak gelişen bu süreç, Çinli şirketlere zor anlar yaşatabilir. Ortaya çıkan bilgilere göre ZTE, 5G teknolojisini alan ilk telefonlardan olacak ancak bu teknolojiye hazırlanan tek şirket onlar değil. Samsung, Kaliforniya'da 5G interneti dağıtmak için Verizon’la ortaklık kurdu.

Peki, sizce 5G teknolojisi ülkemize kaç sene içerisinde gelecek? Ücret tarifesi bazında bizleri etkileyecek mi? Yorumlarınızı bekliyorum.