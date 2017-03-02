5G Mimarisi Süper Hızıyla Gerçekliğin Ötesine Geçiyor!

Barcelona'da düzenlenen Mobile World Congress 2017'de 5G mimarisinin ilk prototipleri tanıtıldı. 5G, eleştirilere rağmen gerçekten çığır açacak niteliklere sahip.

Mobile World Congress 2017'de tanıtılan 5G mimarisi henüz piyasaya sürülmeden bir teknoloji kültü gibi hissettirdi. Nereye baksak bilişim otoriteleri 5G'nin müthiş kapasitesi hakkında öngörülerde bulunuyor. Peki gerçek ne? İddialar ve gerçeklik buluşuyor mu?

5G Daha Hızlı ve Güvenli Olacak

Bazıları bu ifadenin gerçeği yansıtmadığını düşünüyor ancak 5G, gerçekten de hız ve güvenlik alanlarında çığır açacak. Henüz tüm teknik değerler yansıtılmamasına rağmen sızan bilgiler ilgi çekici. Saniyede 10/GBit'e varan indirme hızı standartları belirliyor. Ne de olsa 5G, teoride 4G'den 1000 kat daha hızlı. Üstelik tepki süresi bir milisaniyenin altına düşürülmüş. Bu özellikler yalnızca telefonunuzda saniyeler içinde bir film indirmenize olanak tanımıyor, aynı zamanda uzaktan kumandalı cerrahi robotlardan canlı yayın VR teknolojisine kadar pek çok ögeye fırsat sağlıyor.

Forrester'ın telekomünikasyon analisti Dan Bieler, The Verge'e “inanılmaz bir performans artışı” olduğunu söylüyor.

5G teknolojisi için büyükler sıraya girdi: Samsung, AT&T, Ericsson, Verizon, Nokia, Sprint ve Qualcomm gibi markalardan her biri, yeni ürünlerinde 5G teknolojisinden faydalanacaklarını duyurdu.

Örneğin Samsung'un 5G “home router” mimarisinden bahsedelim. Konuyla ilgilenmeyen kişiler için söz konusu teknoloji, evinize 5G veri sağlayan bir teknoloji gibi gelebilir. Gerçekte bu donanım, ABD'de Samsung'un yaklaşmakta olan 5G denemelerinde kullanılacak "ön ticari" bir ürün konumunda. İngiltere'de benzer bir yapıya tam destek veriyor.

Ciddi Ciddi Yanılan Şirketler Var!

Samsung kimseyi aldatmasa da, MWC'de boy gösteren bazı firmalar gerçekten yanılıyor. Örneğin ZTE, organizasyonda "10 gigabit'e kadar hücresel hızları kontrol edebilecek" bir cihaz ürettiğini iddia etti. Lakin ZTE'nin gerçekte sahip oldukları şey, bir hız testi uygulamasına bağlanan ve bant genişliğini artırmak için 4G sinyali ile geleneksel yapıları bir araya getiren melez bir yapı. Karşımızdaki şey 5G değil, 4G'nin geliştirilmiş bir sürümü.

Pek çok otorite, 5G takviminin abartılı bir gösterge olduğuna inanıyor. Bu kişilere göre mimarinin yaygınlaşması için önümüzde en az 10 yıl var. Forrester analisti Thomas Husson, "2003/2004 yılında başlatılan 4G projesi ancak geçen yıl 1 milyar kullanıcıya ulaştı. 5G için sabırlı olmamız gerekiyor. Zannımca 7-8 yıl içinde çok sayıda kullanıcı 5G ile buluşacak. Tam yaygınlık için 10 yılı beklememiz şart. En az 1 milyar kullanıcı, 2025 yılına kadar 5G ile keyifli zamanlar yaşayacak." ifadelerini kullandı.