5G’nin Daha Erken Çıkması İçin Tüm Şirketler Bir Araya Geldi!

5G teknolojisinin daha erken çıkması için Qualcomm önderliğinde şirketler toplanarak ortak bir standart oluşturmaya çalıştılar.

Şu anda dünya üzerinde genel olarak 4G teknolojisi ile internete bağlanılabiliyor. Bizim ülkemizdeki bazı reklam kampanyaları ile ismi 4.5G olsa da, genel olarak hepsi 4G’yi kullanıyor. 4G, eski teknolojilere göre çok daha yüksek hızlarda internet kullanma imkanı sağlasa da, yurt dışındaki kullanıcılar artık yeni bir teknoloji bekliyorlar.

Bu noktada devreye, araştırmaları bir süreden beri devam eden 5G giriyor. Bildirilen lansmana göre 2019’da tanıtılacak 5G, önümüzde çok uzun bir zaman olduğu için hala bilinmeyen bir proje. Yine de, dün Portekiz Genel Kurul Toplantısı’nda bu teknolojinin standartlarını oluşturmak için pek çok şirket bir araya getirildi. 5G NR(New Radio) standardı olarak adlandırılan yeni teknoloji, toplantıda alınan kararla daha erken çıkabilir.

Qualcomm’un önderlik ettiği toplantı sonucunda, 5G teknolojisi çok daha erkene çekilebilir. Normalde 2019’da duyurulup, daha uzak tarihlerde çıkması beklenen 5G, toplantı sonucunda 2019’a yetiştirilmeye çalışılacak. 2019 yılında ilk kez piyasaya çıkacak NSA 5G’de, LTE ağlarını kullanabilen ve gerektiğinde ilave kapasite için 6GHz’den daha aşağı inerek 5G’yi kullanan kablosuz standardın ilk şekli olacak.

5G’de Ne Var?

5G, insanı heyecanlandıran bir teknoloji. Dünyanın pek çok yerinde 4G adı altında sağlam internet hizmetleri verilse de 4K videolar, yüksek boyutlu oyunlar çıktıkça yeni standarda ihtiyaç duyulmaya başladı. 5G’de internet 1Gbps ile 5Gbps arasında hızlara ulaşabilecek ve bu hızların yanında 4G LTE’ye göre çok daha düşük bir gecikme oranı yaşayacak.

2019’da gelecek teknoloji bizim ülkemize ne zaman gelir bilinmez, ancak önümüzdeki 3 yıl içerisinde mobil internet konusunda yeni standartları benimseyebiliriz.