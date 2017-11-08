5G Projesinde Samsung, ABD Ordusuyla Çalışacak!

Tüm dünyanın heyecanla beklediği 5G teknolojisine sayılı günler kala Samsung cephesinden ilginç bir haber geldi.

Teknoloji devi, ağ iletişimi teknolojisi için tasarlanmış, yüksek bant genişliği olan 5G kablosuz ağın kurulması için ABD askeri ile birlikte çalışacağını bildirdi. Proje başarılı olursa, saniyede 350 megabayt olan gelişmiş 4G bağlantıya kıyasla, saniyede bir gigabayt veri aktarımını sağlayabilir. Bu da bir HD filmi birkaç saniyede indirecek kadar hız anlamına geliyor.

Seul merkezli firma için eski ABD Savunma Bakanlığı enformasyon sorumlusu Terry Halvorsen: "Bu son derece yüksek hız ve düşük gecikme getiriyor. Geniş bant genişliğiniz var, böylece bağlantı hızından ödün vermeksizin daha yüksek şifreleme seviyeleri kullanabilirsiniz.' dedi. ABD Ordusu’nun yüksek hızlı ve geniş kapsama alanlı iletişim ihtiyaçlarını karşılamak amacıyla geliştirilen prototipten edinilen deneyimin 5G teknolojisinin sivil alana yayılması için de bir örnek olması bekleniyor.

Güney Kore'nin yaklaşan olimpiyatlarda kullanmayı planladığı 5G şebekesi, uyduya bağımlı değil, küçük çok yönlü antenlerle bağlantı kuran görüş hatlarla olacak. Samsung’a göre 5G, ağların çok daha düşük maliyetle kurulmasını mümkün kılacak. Bu da 5G’nin dünyaya daha hızlı yayılması anlamına gelecek.