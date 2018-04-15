Çinli Ev Elektroniği markası Hisense’in 2019 yılı için oldukça vurucu bir kararı var: ‘ Prototipler hazır, 5G akıllı telefon 2019 yılında piyasaya sunulacak.’

Hisense adlı çok yönlü elektronik şirketi 2019 yılı için hedefinde 5G teknolojisine sahip bir akıllı telefon olduğunu nihayet açıkladı. Hisense Communications genel müdürü Fang Xueyu ile gerçekleştirilen bir röportajda bu teknoloji ile ilgili 3 yıldır çalışmalar içerisinde olunduğunu, yalnızca kesinleşene kadar bunu çok fazla gündeme getirmediklerini söyledi.

Bu yıl 5G endüstrisini geliştirmek için China Mobile tarafından kurulan 5G girişimi planına da ortak olan Hisense, yıl içerisinde prototip 5G cihazlarını geliştirmeye başlamış bile. Ek olarak ağ testine de katılacak olan sır gibi saklanan cihazın, seri üretmine 2019 yılında başlanması planlanıyor.

Hisense adlı firmanın ülkemizde yeterince bilinmese de 10 yıldır mobil sekötrün içinde varolduğunu ve son derece deneyimli ve prestijli bir marka olduğunu, 2014 yılındaki yeniden yapılanma dönemine kadar Çin’in en güçlü Ar-Ge ekibine sahip olduğunu da sizlere bildirmemiz gerekiyor.

Son piyasaya sunduğu mobil cihazı Hisense V+ olan firmanın 2019 yılında son derece üstün bir telefonu tüketiciye sunacağına kesin gözüyle bakılıyor.

Siz Webtekno takipçileri için bu firmaya dair her türlü gelişmeyi yakından takip edecek ve sizlere mutlaka duyuracağız, teknoloji ile kalın.