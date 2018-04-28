5G Teknolojisi Bizi Neden Heyecanlandırıyor?

İnternet hızının ne denli önemli olduğunu, gelişen teknoloji ile birlikte hepimiz daha iyi anlayabiliyoruz. Bu bağlamda şimdilerde üzerinde çalışılan 5G teknolojisi hepimizi heyecanlandırmaya yetiyor.

Son yıllarda 2G, 3G, 4.5G derken 5G’nin haberleri de gelmeye başladı. Eğer mobil internet tüketicisi iseniz bu rakamların aslında ne kadar büyük farklar ifade ettiğini anlayacaksınızdır. Bu bağlamda 5G teknolojisi aslında ileriye yönelik bir sıçramadır. Öyle ki, 4G’den en az 10 kat ile 100 kat daha hızlı olabilecek olan yeni teknoloji, size kesintisiz bir internet keyfi yaşatmayı planlıyor.

Tahmin edersiniz ki, sosyal medyada izlediğiniz videonun donması veya uzun bir filmin yavaş indirilmesi anlık sinir krizleri yaşamamıza neden olabilir. Bu noktada 5G teknolojisi ile bu durumun ortadan kalkacağı düşünülüyor. Diğer bir yandan yüksek çözünürlüklü görselleri de önemli ölçüde iyileştirebilen teknoloji ile hız ve kaliteden ödün vermek zorunda kalmayacaksınız.

Bu elbette ki hepimiz için yeni bir dünyanın kapılarının açılması anlamına geliyor. Diğer bir yandan önemli etkinlikler,sporların canlı akışı ve indirilme popülerliği gibi etkenler de, 5G ile yenilenme sürecine girecek. Tüm bunların yanı sıra 5G’nin, film ve oyun sektöründe de etkili olacağı düşünülmekle birlikte artırılmış gerçeklik ürünlerine olan ilgi de muhtemelen 5G teknolojisi ile birlikte daha fazla önem kazanacaktır.

Aslına bakarsanız bu teknoloji daha önce 2018 Kış Olimpiyatları sırasında denenme fırsatı buldu. Olimpiyatlar gerçek zamanlı olarak birden fazla kamera ile çekilerek, canlı olarak tabletlere yansıtıldı. Ziyaretçiler ise 5G etkin tabletler ile birlikte olimpiyatları kesintisiz ve zevkle izleyebildiler. Bu bağlamda teknoloji, olimpiyat alanına giremeyen kullanıcılar içinde oldukça faydalı bir hale geldi. Tüm bu özelliklere bakılacak olursa, 5G teknolojisinin neden bizi heyecanlandırdığını anlamak güç olmasa gerek.