Önümüzdeki dönemde karşımıza çıkacak 5G'nin gidişatının nasıl olduğunu biliyor musunuz? İnternet hızlarında bir patlama yaşatacak 5G'de bildiklerimizi açıkladık.

Günümüzde kullanılan 4G LTE, milyonlarca insana süper hızlı internet sunuyor. İnternetlerimizin hızını rahatlıkla kaldırabilen 4G teknolojisi şu anda tüm ihtiyacı karşılıyor olmasına rağmen araştırmacılar, bir süredir 5G ağları üzerinde çalışıyorlar. Ne yazık ki hala aşılması gereken bazı teknik engeller var ve 5G’ye geçmek için tüm dünyanın ciddi bir altyapı yatırımı yapması gerekecek, ancak en nihayetinde bir gün 4G’ye veda edilerek 5G’ye geçmemiz gerekiyor.

Öncelikle belirtmemiz gerekiyor ki önümüzdeki 3-4 yıl içerisinde 5G’yi karşımızda görmeyi ummuyoruz. Çünkü teknoloji mümkün olsa bile bunun altyapı çalışmaları gibi zaman gerektiren adımları olacaktır. Aynı zamanda nispeten yeni yeni 4G LTE’ye geçiş yaptığımız için hiçbir operatör buna sıcak bakmayacaktır.

Nedir bu 5G

5G’nin henüz hazır olmamasına rağmen bizleri nelerin beklediğini biliyoruz. Aslında 5G, 4G LTE’nin çok daha hızlı ve stabil bir versiyonu olacak. Normal bir 4G bağlantısında 100 Mbps mobilde, 1 Gbps ise Wi-Fi hızlarına çıkılabiliyor. Bu oran 5G’de mobilde 10, Wi-Fi'de ise 20 Gbps’e yükselerek 20 katına çıkıyor.

5G tarafında bir diğer iyileştirme, sorunsuz bağlantı olacak. 5G ile 500km/saate kadar 1 ms kullanıcı desteği sunulurken, kilometre başına 1 milyon cihaz desteklenecek.

2018 yılının başında tamamlanarak seri üretim işlemine başlayacak araştırmacılar, 4G’den çok daha hızlı bir internet için şimdiden büyük bir hızla çalışıyorlar. Elbette internet hızı konusunda dünyanın gerisinde kaldığımız için bu hızlara ulaşamıyoruz. Yani, internet 5G de olsa biz zaten 4G hızlarına tam olarak ulaşamadığımız için gelecekte de farklı olacağını sanmıyorum. Peki, sizce 5G’ye geçiş yapıldığında bu teknolojinin “hakkı” olacak hızlara ulaşabilecek miyiz? Yorumlarınızı bekliyorum.