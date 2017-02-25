5G Teknolojisi Neler Getirecek?

Sıradaki yeni teknoloji 5G olacak. Peki 5G hayatımıza nasıl farklılıklar getirecek?

G'lerde sırada 5G var. Tabii bize öncesinde 4.75 gelmezse, bir sonraki teknoloji 5G olacak. Peki 5G bize neler getirecek? Bu yazıda detaylıca bahsediyoruz.

International Telecommunication Union yani Uluslararası Telekomünikasyon Birliği (ITU)'nun paylaştığı bilgilere göre yeni 5G teknolojisinin 20 Gbps indirme ve 10 Gbps yükleme hızlarıyla geleceği düşünülüyor. 5G teknolojisi bir kilometrekaredeki bir milyon kullanıcıya detek verebilecek. Bu sayede kalabalık ortamlarda ve şehirlerde dahi herkes bu yüksek hızlardan rahatça faydalanabilecek.

Ayrıca 500 km/h hıza kadar da hareket halinde hız konusunda kayıp yaşanmayacak. Tabii ki bölgeye ve hizmete göre farklı ayarlar yapılması gerekebilir. Gecikme konusunda da LTE'ye göre 5 kat düşüş olacak. LTE'de gecikme 20 ms iken 5G'de gecikme 4 ms değerine düşecek. URLLC politikasını kullananlar ise sadece 1 ms gecikme yaşayacaklar. Neredeyse hiç!

5G'nin enerji konusunda daha verimli olacağı da söyleniyor. Yük binme ve sistem boşta durumunda daha az enerji tüketecekler. Bu da telefonların batarya ömrünün artacağına bir gösterge. Çoğu firma da 5G teknolojisi konusunda adımlar atmış durumda. Örneğin Samsung son zamanlarda yeni 5G RF Integrated Circuit (RFIC) teknolojisini tanıttı. Intel de yeni Atom yongalarını 5G uyumlu cihazlar için geliştirdi.