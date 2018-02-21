5G Teknolojisinin Kullanılacağı İlk 3 Şehir Belli Oldu!

Mobil internet çağının yeni nesil kablosuz ağ teknoloji 5G için dünya üzerinde hizmet veren hemen her operatör, aylardır alt yapı çalışmaları yürütüyor. Dünyanın en büyük operatörlerinden olan AT&T, ABD’nin 3 kenti için çalışmaların tamamlandığını duyurdu.

5G teknolojisi, yeni nesil kablosuz bağlantıdan öteye geçen ve Nesnelerin İnterneti dediğimiz büyük küresel ağı mümkün kılacak olan yeni bir bağlantı teknolojisi. Daha önceki nesil değişimlerinde olduğu gibi bu kez sadece hızlar artmayacak. Bu kez kahve makinesinden televizyona, bilgisayardan otomobillere kadar her şey özerk iletişim ağına sahip olacak.

Tabandan bir değişim yaşanacağı ve internete ulaşımın çok daha kolaylaşacağı 5G dönemi 2020’de dünyanın çoğu bölgesinde başlayacak. Ancak bu durum telekomünikasyon şirketlerini de ciddi masraflar yapmaya sürüklüyor. Baz istasyonları değişiyor, altyapılar yenileniyor ve ileri teknolojideki iletişim uyduları uzaya fırlatılıyor.

Dünyanın en büyük telekomünikasyon firmalarından AT&T -ki geçtiğimiz yıl film yapım şirketi Warner Bros’u satın almıştı- 5G için için altyapı çalışmaları yapacağı ilk 12 şehri belirlemişti. Yapılan yeni açıklamalarda bu 12 şehirden üçünde 2018 bitmeden 5G hizmetinin sağlanacağı söylendi.

Söz konusu şehirlerden ikisi ABD’nin Teksas eyaletinde bulunan Dallas ve Waco iken, diğeri Atlanta eyaletinin merkezi olan Georgia metropolü olacak. Önümüzdeki aylarda son düzenlemelerin yapılacağı şehirlerin yıl bitmeden 5G’ye geçiş yapması bekleniyor.

AT&T, 5G Evolution olarak adlandırdığı geçiş sürecini resmi şartnamelerle gerçeğe dönüştürdü ve son 1 yıldır ciddi yatırımlarla bu değişimin öncüsü oldu.

Ülkemizdeki telekomünikasyon firmalarının da çalışmaları bütün hızıyla devam ediyor ve muhtemelen önümüzdeki yıldan itibaren çoğu yerde 5G’nin ilk sinyalleri dağıtılmaya başlanacak.