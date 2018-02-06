Ericsson ile Londra’daki kraliyet kolejinden araştırmacıların oluşturduğu bir ekip, 5G teknolojisinin gelecekte nasıl kullanım alanları olabileceğini ön gören fütüristik bir araştırma gerçekleştirdiler.

5G bağlantı teknolojisine hiç olmadığımız kadar yakınız. Bu yeni nesil kablosuz ağ teknolojisi otonom araçlardan sanal gerçekliğe, akıllı şehirlerden her zaman bir ağa bağlı olan robotlara kadar pek çok farklı alanda insanlığa hizmet verecek. Peki 5G teknolojisini başka hangi alanlarda kullanabiliriz? Ericsson, Londra’daki kraliyet kolejinden araştırmacılar ile 5G’nin fütüristik uygulamalarını hayal etmek için bir araya geldi.

Ekip, ilk olarak fiziksel becerileri teknolojiyi kullanarak ağlar arasında aktarmaya odaklandı ve buna ‘yeteneklerin interneti’ adını verdi. Örnek olarak; hareketi ve basıncı algılayan bir sanal gerçeklik başlığı sayesinde bir cerrah, dünyanın öbür ucundaki bir robotu yönlendirerek ameliyat gerçekleştirebilir. Uçuk bir fikir gibi gelse de gelecekte gerçekleşmesi sürpriz olmaz.

Bunun dışında 5G sayesinde ağa bağlı eldivenler ile müzik eğitimi dahi verilebilir. Teknoloji, bir piyano ustasının bestesini çaldığında gerçekleşen kas hareketlerini kayıt edebilir. Üst düzey teknoloji ile geliştirilen eldivenler, bu kas hareketleri ile piyano çalmayı öğrenmek isteyen kişiye piyano ustasının kas hareketlerini taklit ederek ders verebilir.

Elbette ki bunlar gelecekte 5G teknolojisinin imkan sağlayabileceği yalnızca birkaç örnek. ‘Gerçek’ ışık hızında internet sayesinde veriler dünyanın bir ucundan diğer ucuna neredeyse sıfır gecikme ile iletilebilecek. Böylece çok uzaklardaki nesneleri gerçek zamanlı olarak kontrol etmek mümkün olacak.

Sizin 5G teknolojisinin sağlayacağı imkanlarla gelişmesini hayal ettiğiniz bir teknoloji var mı? Fikirlerinizi yorumlarda bizimle paylaşabilirsiniz.