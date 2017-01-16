5G Teknolojisiyle 1 GB Veri, 3 Saniyede İndirilebilecek!

Qualcomm Yönetim Kurulu Başkanı Steve Mollenkopf, 5G mimarisi hakkında çarpıcı açıklamalarda bulundu.

Ülkemizin altyapısı şimdilik 5G için uygun değil, ancak yakın gelecekte çok şey değişebilir. Nokia, Alcatel ve Samsung gibi firmalar, şimdiden 5G teknolojisini desteklemek için sıraya girdiler. Yonga üreticisi Qualcomm, 5G teknolojisini mobil şirketlere taşımak için harekete geçti, hatta ona destek veren ilk modemi üretti bile.

Şunu vurgulamamız şart: 5G; 3G ve 4G gibi bir ağ servisi protokolü değil. 5G; canlı sanal gerçeklik, otonom araçlar ve bağlantılı nahiyeler ile iletişim kurmak için kullanılacak.

Qualcomm tarafından yaptırılan araştırma, 5G'nin 22 milyon kişiye istihdam sağlacağını öngörüyor. Qualcomm'a göre; 5G, 2035 yılına kadar 3.5 trilyon dolarlık bir maddi hacim oluşturacak. Yeni 5G teknolojisi, kullanıcılara 3 saniyede 1 GB dosya indirme lüksü tanıyacak. Yüksek hız ve erken tepki süresi nedeniyle, kullanıcılar 18 saniyede bütün bir 4K filmi indirebilecekler. 5G teknolojisi yaygınlaştığında, internette yeni bir çağa girilecek.

Mobil servis şirketlerinin 5G teknolojisini benimsemelerini beklememek zorundayız. Bir iddiaya göre 5G teknolojisi Japonya'da, 2017 yılın Eylül ayında fiiliyata dökülebilir.