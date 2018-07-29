6.1 İnçlik iPhone Modeli İnce Çerçevelere Sahip Olacak

iPhone'un bu sene içerisinde 3 yeni model tanıtması beklenmekte. Bunların içerisinde en uygun fiyatlı olan model, ince çerçevelere sahip olacak.

Merakla beklenen yeni iPhone modelleri için birçok spekülasyon bulunmakta. Diğer modellere göre daha uygun fiyatlı olması beklenen 6.1 inçlik yeni iPhone'un, ince çerçevelere sahip olacağı iddia edildi. Nispeten uygun fiyatlı olması beklenen cihaz, kullanıcılarda büyük bir merak uyandırmayı başardı.

Telefon ile ilgili iyi haberler olmasına rağmen LCD konusunda tedarikçinin bazı sorunlar yaşadığı da konuşulmakta. İddialara göre Kasım'dan önce bu modelin tanıtılması çok zor görülüyor. Önemli kaynaklara göre bu LCD ekranlar, Japan Display tarafından üretilmektedir.

Japan Display'in telefonun alt kısmının 0,5 milimetre olmasını sağlayan, Full Active teknolojisini kullanacağı belirtildi. Geliştirildiği iddia edilen diğer iki modelin Eylül ayında kullanıma sunulması bekleniyor ancak bu versiyon daha sonra satışa sunulacak. Ayrıca LCD ekranlı modelde, 3D touch ve çift kamera beklenmemesine rağmen Face ID özelliğine sahip olacağı belirtildi.