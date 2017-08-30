6,2 inç Ekranlı Sony G8541 Performans Testinde Göründü!

Sony'nin yakın zamanda çerçevesiz bir akıllı telefon çıkarması bekleniyor. Bu benchmarklara yakalanan Android O yüklü ve 6,2 inçlik telefon o telefon olabilir mi?

Performans testlerinde G8541 model numarasıyla ortaya çıkan Sony akıllı telefon, 6,2 inçlik bir ekran ve Android Oreo ile karşımıza çıkıyor.

GFXBench sonuçlarına göre telefon sekiz çekirdekli 2,45 gHz'lik bir Snapdragon işlemci ve 6,2 inçlik Full HD çözünürlükte bir ekrana sahip. Bu boyutta bir ekranda Full HD çözünürlük akla orta seviye bir model olabilir mi diye getirmesine rağmen çipsetine baktığımızda Qualcomm'un amiral gemisi sınıfı Snapdragon 835'i görüyoruz.

Görseli dikkatli incelediğimizde bir de 12,3 inçlik bir ekrana yer verildiğini görüyoruz. Muhtemelen GFXBench'te ortaya çıkan bir sıkıntı ekran bilgilerinde bozulmaya yol açmış. Donanımın geri kalanını incelersek 4 GB RAM, 128 GB dahili depolama ve Android'in son sürümü 8.0 Oreo'yu görüyoruz. Kameralar kısmında arkada 18, önde de 12 MP'lik kameralar görev yapıyor.