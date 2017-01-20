6 Adımda Bir YouTube Kanalı Nasıl Açılır ve Büyütülür?

Bir YouTube kanalı açmadan önce neler yapmanız gerektiğini ve açtıktan sonra nasıl büyütebileceğinizi 6 adımda anlatıyoruz.

YouTube, kısa bir zaman içerisinde oldukça büyük bir mecra haline geldi ve kendi yıldızlarını yarattı. Durum böyle olunca birçok kişi de hem para kazanma hem de ünlü bir Youtuber olabilme hayaliyle YouTube kanalı açıyor. Bu iş, bilmeyenler için masraflı ve zor görünebilir. Ancak işin aslı hiç öyle değil. Aşağıda bir YouTube kanalını nasıl açabileceğinizi ve büyütebileceğinizi 6 adımda anlatıyoruz.

Rakiplerinizi Analiz Edin

Öncelikle hangi konuda bir kanal açacaksanız, bu konudaki başarılı YouTube kanallarını inceleyin. Bu size hedef kitlenize neler sunmanız ve neler sunmamanız gerektiği konusunda bir fikir verecektir. Bunun için videoların görüntülenme ve beğeni sayılarına ve yorumlara göz atın.

İçerik Stratejisi Oluşturun

Hedef kitlenizi tanıyıp ne gibi içerikleri istediklerini anladıktan sonra kanal için bir “içerik pazarlaması stratejisi” oluşturmalısınız. Her platformda olduğu gibi Youtube’daki içerik stratejisinin ana unsurları şunlardır:

Hedefler: Hedefiniz Youtube kanalı aracılığıyla sitenize trafik sağlamaksa, videolarınızı bu hedef doğrultusunda oluşturmalısınız. Bu da açıklama kısmına internet sitenizin bağlantısını eklemek gibi eylem çağrıları (call to action) yapmanız gerektiği anlamına gelir.

Hedefiniz Youtube kanalı aracılığıyla sitenize trafik sağlamaksa, videolarınızı bu hedef doğrultusunda oluşturmalısınız. Bu da açıklama kısmına internet sitenizin bağlantısını eklemek gibi eylem çağrıları (call to action) yapmanız gerektiği anlamına gelir. İçerik Türü: Kitlenizin hangi tür videoları izlemek istediğini belirleyin.

Kitlenizin hangi tür videoları izlemek istediğini belirleyin. Yayın Programı: Takipçilerinizin yeni videoların ne zaman geleceğini bilmesi açısından yayın programı oluşturmak oldukça kritiktir. Bunu gerçekleştirirken dikkatli olun. Haftada 3 video yayınlamayı planlayıp bu plana uyamazsanız, takipçileriniz bundan memnun olmayacaktır.

Youtube Kanalınızı Kurun ve Hazır Olan Videolarınızı Yükleyin

Youtube’da neyi başarmak istediğinize dair bir fikriniz olduktan sonra, kanalınızı kurabilirsiniz. Tabi bunu yapmadan önce Youtube’a yüklenmeye hazır videolarınız olduğundan emin olun.

Yeni İçerikler Üretin ve Yayınlayın

İçerik üretirken temel alabileceğiniz birçok yaklaşım vardır. Örneğin birçok başarılı Youtube kanalı, kısa ve profesyonel kalitede videolar üretmeye odaklanıyor. Tabii bu, sizin de aynısını yapmanız gerektiği anlamına gelmez. Önemli olan, hem hedef kitlenizi hem de pazarlama hedeflerinizi göz ardı etmeyen bir içerik strajesinin başarılı olacağını hiçbir zaman unutmamanızdır.

Kitlenizi Büyütün

Youtube’da bir kanalın izleyici kitlesinin büyük bir kısmını kanala abone olan kişiler oluşturur. Abone sayınızı artırabilmeniz için size bazı önerilerimiz var.

Yararlı ve Kaliteli Videolar Yayınlayın: Taklit olmayan, sizin kanalınıza özgü ve kitlenize hitap eden içerikler üretin.

Taklit olmayan, sizin kanalınıza özgü ve kitlenize hitap eden içerikler üretin. Video Başlıklarına ve Açıklamalarına Dikkat Edin: Bunlar videoyu izlemeden önce insanların göreceği, hatta videoyu izlemelerini sağlayabilecek olan şeylerdir. O yüzden video başlıklarını ve açıklamalarını doğru, açıklayıcı ve mümkün olduğu kadar çekici bir şekilde girin.

Bunlar videoyu izlemeden önce insanların göreceği, hatta videoyu izlemelerini sağlayabilecek olan şeylerdir. O yüzden video başlıklarını ve açıklamalarını doğru, açıklayıcı ve mümkün olduğu kadar çekici bir şekilde girin. Eylem Çağrısı (Call To Action) Yapın: İzleyicileri video aracılığıyla size fayda sağlayacak bir eyleme yönlendirmek çok önemlidir. Bu da YouTube’un size sunduğu özellikler sayesinde rahatlıkla yapılabilir. Bunun en iyi örneği, bir videonuzun içinde başka bir videonuza ait bağlantıyı paylaşmaktır.

İzleyicileri video aracılığıyla size fayda sağlayacak bir eyleme yönlendirmek çok önemlidir. Bu da YouTube’un size sunduğu özellikler sayesinde rahatlıkla yapılabilir. Bunun en iyi örneği, bir videonuzun içinde başka bir videonuza ait bağlantıyı paylaşmaktır. Yayın Programınıza Bağlı Kalın: Yayın programınıza bağlı kalmak, kitlenizin güvenini kazanmanız açısından büyük bir önem taşır. Bu yüzden kanala video yükleme işini aksatmayın.

Yayın programınıza bağlı kalmak, kitlenizin güvenini kazanmanız açısından büyük bir önem taşır. Bu yüzden kanala video yükleme işini aksatmayın. Kitlenizi Analiz Edin: Belirli izleyici kitlesi oluşturduktan sonra, videolarınızı kimlerin izlediğini analiz etmekte fayda var. YouTube Analytics, bunun için size bol miktarda kullanıcı verisi sağlar.

YouTube Kanalınızı ve Videolarınızı Tanıtın

Emeklerinizin karşılığını alabilmek için kanalınızı mutlaka çeşitli yöntemlerle tanıtmalısınız. Hatta içerik üretmeye harcağınız zamandan çok daha fazlasını bu işe ayırmalısınız. Kanalınızdan daha çok kişinin haberdar olmasını sağlamanın birçok yolu olmakla birlikte video SEO’suna önem vermek, çeşitli yarışmalar düzenlemek ve diğer Youtuber’larla ortak içerik üretmek bunlardan bazılarıdır. Tabii kanalınız için Facebook, Twitter vb. sosyal paylaşım sitelerinde hesaplar açarak buralardan da kanalınızın tanıtımını yapmanın büyük faydası dokunacaktır.