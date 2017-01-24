6 Adımda Mousepadinizi Pırıl Pırıl Yapın

Mousepad temizliği, bilgisayar başında çok vakit geçiren kişiler için büyük önem taşımaktadır. Bu nedenle size 6 adımda ve kolay bir şekilde mousepad’inizi nasıl tertemiz bir hale getirebileceğinizi anlatıyoruz.

Günün çoğunluğunu bilgisayar başında geçiren kişiler, genellikle bilgisayar başında bir şeyler yer ve içer. Bu da ister istemez yiyecek kırıntılarının klavye ve mouse’un olduğu bölgeye dökülmesine neden olur. Mousepad’in üstündeki bu yiyecek kırıntıları ve zamanla sağdan soldan gelen diğer parçacıklar da mouse kullanımını ve dolayısıyla da bilgisayar kullanımını zorlaştırır. Hele ki bir oyuncuysanız, mousepad’inizin üzerindeki bu parçacıklar yüzünden oyun oynarken mouse’unuzu istediğiniz gibi kontrol edememek oldukça canınızı sıkar. Bununla birlikte temizlik açısından da mousepad’i düzenli aralıklarla temizlemeniz gerekmektedir.

Mousepad’inizi 6 adımda çok kolay bir şekilde temizlemeniz mümkün. Bunun için ihtiyacınız olan şeyler büyük bir kap ya da leğen, bulaşık deterjanı ve sıcak su. Ancak mousepad’inizi içinde rahatlıkla yıkayabileceğiniz büyüklükte bir kap ya da leğen seçmeniz oldukça önemli. Daha sonra sırasıyla şu adımları uygulayın.

Mousepad’in üzerindeki parçacıkları ve yemek kırıntılarını temizleyin. Kabı ya da leğeni sıcak suyla doldurun. İçine biraz bulaşık deterjanı dökün. Mousepad’i sıcak ve deterjanlı suyun içine sokun. Mousepad’in yüzeyini yavaşça ovalayın. Daha sonra aynısını mousepad’in alt yüzeyi için uygulayın.

Mousepad’i yıkadıktan sonra suyunu akıtarak açık havada kurumaya bırakabilir ya da saç kurutma makinesiyle kurutabilirsiniz. Ancak mousepad’i kurutmak için hangi yöntemi kullanırsanız kullanın, yine de biraz ıslak kalacaktır. Bu nedenle mousepad’i en azından 12 saat boyunca kurumaya bırakın ve kullanmadan önce tamamen kuruduğundan emin olun.