6 Aylıkken Konuşmaya, 17 Aylıkken de Kitap Okumaya Başladı

Ankara Yeni Mahalle'de dünyaya gelen Zehra Melis, yaşıtlarından çok daha üst düzeyde tepkiler verip fonksiyonlar gösteriyor.

Ankara Yeni Mahalle'de yaşayan 32 yaşındaki Gamze ve 38 yaşındaki Serkan Acartepe çiftinin 2,5 yıl önce dünyaya gelen çocukları Zehra Melis, doğduğu günden bu yana yaşıtlarından çok farklı.

Daha sadece üç aylıkken ailesinin hareketlerine tepki veren bebek, onlara büyük şaşkınlık yaşattı. Bununla sınırlı kalmayıp 6 aylıkken konuşmaya başlayan Zehra Melis, daha 17 aylıkken ailesinin kendisine aldığı kitapları akıcı bir biçimde okumaya başladı. İstiklal Marşı ve İzmir Marşı'nı da aynı yaş grubundayken ezberleyen Zehra Melis hakkında ailesi oldukça kaygılı.

"Tek isteğimiz harcanmaması ve iyi bir eğitim alması" diyen aile, ileri zekalı çocuklarının gelecekte sosyal sorunlar yaşamasından endişe ediyor ancak durum şimdilik böyle değil. Kendinden büyük çocuklarla iyi şekilde anlaşabilen Zehra Melis, küçükleriyle de rahat şekilde bir arada olabiliyor.

Annesi Gamze Acartepe, daha üç aylıkken "kolunu kaldır" ya da "bacağını kaldır" gibi komutlara tepki verip uyguladığını belirtiyor ve bununla ilgili olarak doktora gittiklerini söylüyor. Doktorun durumun tesadüften ibaret olduğunu ve böyle bir şeyin mümkün olmayacağını söylemesi üzerine oradan ayrılan aile, çocuklarını dikkatli bir şekilde takip etmeye devam ediyor. Üç aylıkken kitapların sayfalarını çeviren ve inceleyen Zehra bebek, annesinin aktardığına göre yazıları inceleyip konuşmaya çalışıyordu. Bundan çok zaman geçmeden 6 aylıkken de akıcı olarak konuşmaya başlayan Zehra Melis, ailesini yine şaşırttı.

Akıcı konuşmaya başlamasının ardından 9 aylıkken etrafındaki tüm bilgileri ezberlemeye başlayan Zehra Melis, ailesiyle birlikte sürekli kitabevine gidiyor ve oradan yeni kitaplar ediniyor. 17 aylıkken tüm kitapları akıcı olarak okuyabilen Zehra Melis, çok da güçlü bir hafızaya sahip. Annesinin anlatığı şekilde: "3 hafta önce AVM'de gördüğümüz ve konuştuğumuz bir çocuğu tekrar oraya gittiğimizde hatırlayıp arayıp buluyor." "Pedagog'umuz Zehra Melis'in bir dahi olduğunu söylüyor."

Ailenin çocuklarıyla ilgili tek isteği çok iyi bir eğitim alarak harcanmaması. Bu alanda devletten yardım istiyorlar.