6 GB RAM'li Galaxy S8 Plus, Sandığınızdan Daha Tuzlu Olacak!

Samsung'un yeni phablet telefonu olan Galaxy S8 Plus öncelikle 4GB RAM seçeneğiyle satışa sunulacak olsa da, 6GB RAM'lik model de yolda. Ancak akıllı bombalar, beklenenden biraz daha pahalı olacaklar.

Sızan yeni bir dedikodu, Galaxy S8 Plus'ın 6GB RAM'lik versiyonunun beklenenden pahalı olabileceğini işaret ediyor. Samsung Galaxy S8 ve Galaxy S8 Plus, geçtiğimiz Mart ayının sonunda duyuruldular ve her ikisi de 4GB RAM ile donatılmış durumdalar.

Ancak hem Galaxy S8 hem de Galaxy S8 Plus'ın 6GB RAM'lik versiyonlarının da satışa sunulacağı uzun süredir savunuluyor. 6GB RAM'lik modeller öncelikle Çin pazarında yerini alacaklar. Kore'den gelen raporda 128GB dahili belleğe sahip 6GB RAM Galaxy S8 Plus'ın 1000 dolarlık bir fiyat etiketine sahip olacağı konuşuluyordu. Maalesef hesaplarda bir hata olmuş gibi, zira cihazın fiyatı 1050 dolar seviyesinde olacak.

İddialar doğruysa 6GB RAM'li versiyon yalnızca Midnight Black renginde ve öncelikle Çin'de yüzünü gösterecek. Kısacası ilk aşamada Koreli kullanıcılar bile 6GB RAM ayrıcalığından faydalanamayacaklar. Raporlar, Galaxy S8 ve Galaxy S8 Plus'ın 6GB RAM sürümlerinin TENAA (Çin'in FCC'ye eşdeğer kurumu) tarafından onaylandığını ve bu sayede iki telefonun da rakiplerine karşı en kısa süre içinde boy gösterecekleri doğruluyor.