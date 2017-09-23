6 GB RAM ve 128 GB Depolamalı Nokia 8 Doğrulandı

Nokia'nın bu yıl tanıttığı amiral gemisi modeli Nokia 8'in daha yüksek RAM ve dahili depolamalı versiyonu firma tarafından onaylandı.

Daha önce ABD'nin telekom kuruluşunun sertifikalarında görünen 6GB RAM ve 128 GB dahili depolamalı Nokia 8, HMD tarafından resmi olarak duyuruldu.

Rapora göre 20 Ekim'de Avrupa'da (hatta tam olarak Almanya'da) satışa çıkarılacak olan cihaz, sadece mavi renk seçeneğne sahip olacak. Fiyat olarak 669 Euro'luk bir etiket taşıyacak olan cihaz 4/64 GB kapasiteye sahip modelden 90 Euro daha pahalı olacak. Cihazın diğer pazarlarda ne zaman satışa çıkarılacağı henüz belli değil. Biliyorsunuz ki daha standart model bile ülkemiz ve bir çok ülkede satışa çıkmadı.