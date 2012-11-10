Bandırma İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi İşletme ve Ekonomi Topluluğu'nun düzenlemiş olduğu 6. Kariyer Günleri etkinliği, 10-11-12 Nisan tarihlerinde Bandırma Onyedi Eylül Üniversitesi Rektörlük Konferans Salonu'nda gerçekleşecek.

BANMEC, geleceğine şimdiden yön vermek isteyen öğrencilerin iş dünyasının çok farklı alanlarını üniversite yıllarından keşfedip ilgili alanlarda eğitimler ve etkinliklerle kendini geliştirmesini hedefler.

Etkinliğe ulusal ve yerel olmak üzerinde alanında uzman birçok konuşmacı katılarak tecrübelerini ve deneyimlerini katılımcılarla paylaşmaktadır. Etkinlik aynı zamanda iş ve staj başvuru imkanları sunarak katılımcılara iş dünyasını daha yakından tanıma şansı veriyor.

3 gün sürecek etkinlikte ‘Geleceğin meslekleri neler olacak?’ ve ‘Geleceğin nitelikleri neler olacak’ gibi birçok sorunun cevabı aranacak. 10-11-12 Nisan tarihlerinde gerçekleşecek olan Bandırma Onyedi Eylül Üniversitesi’nin ev sahipliği yapacağı 6. Kariyer Günleri etkinliği hakkında daha fazla bilgi almak için kariyergunleri.banmec.com web sitesini ziyaret edebilirsiniz.