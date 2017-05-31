6 Kilogramlık Bu Devasa “Canavar Kurbağa” Gerçek mi?

Geçtiğimiz günlerde sosyal medyada olay yaratan dev kurbağa fotoğrafının birçok kişi tarafından gerçek olmadığı ortaya konuldu. Bu güne dek ABD'de görülen en büyük kurbağa, yaklaşık 600 gram ağırlığında.

Geçtiğimiz haftasonu, sosyal medyada dev bir kurbağanın avlandığına dair bir dizi fotoğraf trend olmuştu. Teksaslı bir avcı tarafından vurulduğu söylenen kurbağayı görenler şaşakalmışlar, birçok kişi ise gözlerine inanamamıştı. Kurbağa hakkında yayılan bilgilere göre yaklaşık altı kilogram ağırlığında ve neredeyse cüce bir insan boyundan daha büyüktü.

Güney Teksas Avcılık Klübü’nün Facebook sayfasında, “Batesville’de vurulan boğa kurbağasının resmini sizlerle paylaşmak istedik. Ağırlığı yaklaşık altı kilogram.” iletisi ile yapılan paylaşım, binlerce yorum ve 250.000’den fazla paylaşım aldı. Teksas Parklar ve Vahşi Yaşam Departmanı’nın sözcüsü Steve Lightfoot, bu paylaşımın photoshop’lu olmadığını ileri sürdü. Ancak yine de fotoğrafın yanıltıcı olmuş olabileceğini belirtti.

Lightfoot, “Kurbağa göründüğü kadar büyük değil. Kameraya doğru uzatıldığı için insanlarda optik bir yanılgı ortaya çıkarıyor.” ifadelerini kullandı. Aslında durum “zorlama perspektifi” denilen bir algı oyununun sonucu. Kurbağa, uzun ince bir sopaya monte edilmiş durumda olduğu için olduğundan gayet büyük görünmekte. Günümüze dek karşılaşılan en büyük kurbağa, 32 cm boyuyla Goliath kurbağasıdır. Amerikan boğa kurbağalarının en büyüğü ise 15 cm uzunluğunda ve 0.6 kilogram kadardır.