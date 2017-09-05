İnternet korsanları, ele geçirdikleri Instagram kullanıcı bilgilerini Doxagram adlı sitede 10 dolara satıyorlar.

Bilgisayar korsanları geçtiğimiz hafta Selena Gomez’in Instagram hesabını ele geçirmiş ve eski sevgilisi Justin Bieber’e ait çıplak görüntüleri paylaşmıştı. Selena Gomez’in hesabını geri almasıyla unutulan olayın detayları gün yüzüne çıkmaya başladı.

Instagram’ın yazılımında bulunan bir açık sayesinde kullanıcıların hesap bilgilerine ulaşan korsanlar, iddia edilene göre 1000’den fazla ünlünün Instagram bilgilerini ele geçirdi. Instagram yaptığı açıklamada çok düşük bir yüzdenin bu ‘hack’ olayından etkilendiğini söylese de korsanların iddiasına göre 6 milyon Instagram kullanıcısının hesap bilgileri çalındı.

Siber korsanlar elde ettikleri kullanıcı bilgileriyle bir veritabanı oluşturdular ve açtıkları 'Doxagram' adlı sitede kullanıcıların bilgilerini yalnızca 10 dolar gibi bir bedel ile satıyorlar. Doxagram, çok uzun zaman geçmeden Instagram tarafından kapatıldı. Fakat dün itibari ile site yeniden erişime açıldı.

Siber güvenlik şirketi RepKnight, Emma Watson, Leonardo DiCaprio, Beyonce gibi ünlülerin Instagram hesabının tehlikede olduğunu ve bilgilerinin çalınmış olabileceğini söyledi.