Mobil Günler 2018 23-24 Şubat'ta Bilkent Cyberpark'ta!

Bilkent Cyberpark'ın ev sahipliği yapacağı ve bu yıl altıncısı düzenlenen Mobil Günler, 23-24 Şubat tarihlerinde mobil teknolojiye meraklı herkesi bekliyor.

Çağımızın en gözde alanlarından biri olan mobil teknolojileriyle ilgilenen mühendis, öğrenci ve meraklı herkesi buluşturan Mobil Günler’in bu sene 6.sı düzenlenecek. Bu büyük etkinlik 23-24 Şubat 2018’de IEEE Bilkent Öğrenci Kolu tarafından Bilkent Cyberpark iş birliği ile Dr. Fikret Yücel Konferans Salonu’nda gerçekleşecek ve tamamen ücretsiz olacak.

Alanlarında uzman 9 konuşmacıyla gerçekleşecek etkinlik, katılımcılara mobil teknolojiler üzerine en güncel konular hakkında bilgi sahibi olma şansı sunuyor. Ayrıca katılımcılar, konuşmacılarla birebir soru sorma ve tanışma fırsatı bulup onların tecrübelerinden ve bilgilerinden yararlanabilecekler.

Geçtiğimiz senelerdeki başarısını arttırarak sürdürmeyi hedefleyen 6. Mobil Günler, katılımcılarının daha geniş ve daha farklı bir bakış açısı kazanmasını, güncel mobil teknoloji konuları üzerinde bilgi sahibi olmasını ve kariyerlerine yardımcı olmayı amaçlıyor. Bunların yanı sıra geniş katılımcı ağı sayesinde katılımcılarına iletişim ağlarını genişletme imkanı sağlıyor.

Mobil Günler hakkında daha detaylı bilgi almak ve etkinliğe kayıt olmak için mobilgunler.org web sitesini ziyaret edebilirsiniz.